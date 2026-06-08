Elecciones internas: dos detenidos por presunto intento de grabar voto con lentes con cámara

Un presunto caso de violación del secreto del voto fue detectado durante las elecciones internas municipales en la Escuela República Federal de Alemania, de Asunción, donde la Policía Nacional aprehendió a dos hombres tras el hallazgo de unos anteojos con aparentes cámaras ocultas.

El procedimiento se registró alrededor de las 15:30, cuando una apoderada alertó a agentes policiales sobre un elector que había ingresado al recinto de votación utilizando unos lentes que llamaron la atención de los presentes.

Según informó el comisario Juan Velázquez, jefe de la Comisaría 10ª Metropolitana, los intervinientes identificaron al ciudadano y verificaron que los anteojos contaban aparentemente con dos cámaras incorporadas en los marcos.

Lea más: Denuncian supuesta inducción al voto en Lambaré; miembros de mesa responden

Apoderada señaló a un supuesto proveedor del dispositivo

De acuerdo con el relato policial, el elector manifestó quién le habría proporcionado los lentes antes de ingresar al sector de votación. Esa persona también fue identificada y posteriormente aprehendida.

La denuncia fue realizada por una apoderada que aseguró haber observado cuando uno de los involucrados entregó los anteojos al elector antes de que este ingresara al lugar donde debía emitir su voto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Podemos presumir que una vez que iba a votar tenía que quedar registrado en la cámara el voto que había hecho”, manifestó el comisario Velázquez al referirse a la hipótesis que manejan los investigadores.

No obstante, aclaró que esa situación forma parte de las presunciones iniciales y que corresponderá al Ministerio Público determinar el objetivo real del dispositivo y la eventual existencia de una estructura destinada a controlar votos.

Lea más: Delitos y faltas electorales en Paraguay: qué acciones están penadas por la ley

Voto fue anulado tras la detección del dispositivo

Las autoridades confirmaron que el sufragio emitido por el elector fue anulado una vez detectada la presunta irregularidad.

Además, los agentes elaboraron un acta de procedimiento y comunicaron inicialmente el caso al fiscal ordinario de turno, quien dispuso la intervención de la Fiscalía Electoral.

Posteriormente, la fiscal electoral Sandra Ledesma ordenó la aprehensión de los dos involucrados y la incautación de la evidencia para su análisis.

Lea más: Fiscala interviene ante aparición de acreditación falsa en Escuela Brasil

Los aprehendidos

Según el informe de la Comisaría 10ª de Asunción, los detenidos son Christian Iván Morales Cáceres, de 31 años, y Marcos David Sánchez Pérez, de 35 años.

Morales Cáceres registra antecedentes por perturbación de la paz pública y por transgresión a la Ley N.º 1866/02, además de una prohibición de portar armas, según datos policiales.

Ambos permanecen en la sede policial en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las diligencias.

Sospechan lente pudo haber sido utilizado con otros electores

Uno de los aspectos que ahora busca esclarecer la Fiscalía es si los anteojos fueron utilizados únicamente por el elector detectado o si el mismo dispositivo fue entregado previamente a otras personas.

El propio jefe policial reconoció que esa posibilidad forma parte de las hipótesis investigadas, aunque indicó que hasta el momento no existen elementos que permitan confirmarlo.