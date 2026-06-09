Incautan marihuana en poder de alumno de 14 años dentro de una escuela de Asunción

Un procedimiento policial realizado este martes derivó en la incautación de 5,4 gramos de presunta marihuana que estaban en poder de un estudiante de 14 años dentro de una institución educativa de Asunción.

El caso fue comunicado a la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, que dispuso la entrega del menor a su madre y la remisión de todos los antecedentes para la investigación correspondiente.

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Aviso de un compañero activó el procedimiento

Según el informe de la Comisaría 21ª Metropolitana, las autoridades tomaron conocimiento de la situación luego de que la directora de la institución acudiera a la sede policial para informar que un alumno presumiblemente tenía una sustancia estupefaciente en su poder.

De acuerdo con los datos oficiales, la sospecha surgió tras la advertencia de otro estudiante. Posteriormente, la dirección escolar convocó a la madre del adolescente y solicitó el acompañamiento policial para verificar la situación.

Durante el procedimiento, el menor exhibió voluntariamente una bolsita de polietileno que contenía una sustancia vegetal. El material fue trasladado posteriormente al Departamento Antinarcóticos para el análisis correspondiente.

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Narcotest dio positivo a marihuana

La sustancia fue sometida a una prueba primaria de campo mediante el sistema Narcotest. El resultado arrojó positivo a presunta marihuana, con un peso total de 5,4 gramos, según el reporte policial.

El comisario Juan Espinola confirmó que la droga se encontraba en la mochila del estudiante. Agregó que el adolescente no asumió la propiedad de la sustancia y que, según manifestó su madre, no sería consumidor.

Las circunstancias sobre cómo la droga llegó hasta el menor continúan sin aclararse. La Policía señaló que esa línea forma parte de las averiguaciones que siguen en curso.

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Investigación abierta

Tras recibir la comunicación del caso, el fiscal especializado César Sosa ordenó que el adolescente fuera entregado nuevamente a su madre, mientras la evidencia quedó a disposición de la investigación.

Desde la Policía indicaron que se analizarán otros elementos que puedan ayudar a determinar el origen de la sustancia y si existió participación de terceros.