Caso María Fernanda: testimonios refuerzan hipótesis de simulación de desaparición, según Fiscalía

Los testimonios incorporados hasta el momento respaldan la teoría sostenida por la Fiscalía desde el inicio de la investigación y refuerzan las acusaciones formuladas contra los procesados.

El fiscal Fermín Segovia señaló que varios de los testigos comparecieron en calidad de docentes de la institución educativa donde estudiaban tanto la víctima como el adolescente acusado de su muerte.

“Estas personas han ratificado en su totalidad lo sostenido por el Ministerio Público en las acusaciones respectivas”, manifestó el representante fiscal.

Uno de los aspectos abordados durante las declaraciones fue la visita realizada por la madre del principal acusado al colegio poco después de la desaparición de la adolescente. Sobre ese punto, Segovia sostuvo que la teoría fiscal apunta a que ya existía conocimiento de lo ocurrido y que posteriormente se habría intentado instalar una versión diferente de los hechos.

El agente del Ministerio Público recordó que cuentan con documentación que demuestra que al día siguiente de la desaparición fue presentada una denuncia que, según la investigación, no se ajustaba a la realidad.

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“Tenemos constancia documental de que al día siguiente se formuló una denuncia y que eso era totalmente errado conforme a la realidad”, expresó.

Segovia agregó que la Fiscalía sostiene que existen contradicciones entre esa denuncia y otros elementos obtenidos durante la investigación, por lo que considera que la conducta atribuida a los padres del adolescente podría adecuarse al hecho punible de simulación de un hecho punible.

Padre del principal acusado habría sido visto quemando elementos

Una vecina de la familia del principal acusado compareció durante el juicio oral y público y afirmó que tres días después de la desaparición de María Fernanda observó tanto al padre como al hijo quemando basura y ramas en la fosa donde al día siguiente fue hallado el cuerpo de la adolescente.

Según la Fiscalía, este testimonio podría constituirse en un elemento relevante para sostener la hipótesis de que los padres del entonces adolescente ya tenían conocimiento del crimen y habrían intentado ocultar evidencias relacionadas con el hecho.

El fiscal también indicó que los testimonios permitieron ubicar en tiempo y lugar a María Fernanda, al adolescente acusado y a otros procesados en momentos considerados relevantes para la causa.

Añadió que las declaraciones igualmente hacen referencia a la participación y presencia de otros acusados, entre ellos la madre del adolescente, elementos que coinciden con las alegaciones iniciales expuestas por el Ministerio Público y que servirán para determinar el grado de participación que pudieron haber tenido en el hecho.

Fiscalía cuestiona estrategia de las defensas

Por su parte, la fiscal coadyuvante Noelia Montanía se refirió a las numerosas objeciones planteadas por las defensas durante los interrogatorios y sostuvo que varias de ellas carecen de fundamento jurídico.

Explicó que la Fiscalía formula objeciones únicamente cuando considera que las preguntas son capciosas, sugestivas o impertinentes, mientras que algunas de las presentadas por las defensas serían utilizadas como parte de una estrategia procesal.

“Las objeciones de las defensas no son debidamente fundamentadas; son objeciones por objeciones sin fundamento”, afirmó.

La agente fiscal agregó que este tipo de actuaciones puede generar nerviosismo en los testigos y afectar el normal desarrollo de las declaraciones ante el tribunal.

Acusación se fortalece, sostienen fiscales

Montanía sostuvo que toda la información incorporada hasta el momento resulta útil, pertinente y congruente con la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público desde el inicio del caso.

“Las informaciones que están ingresando dentro de este contradictorio están robusteciendo lo sostenido por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación”, aseguró.

Consultada sobre una eventual solicitud de condenas, la fiscal indicó que la postura definitiva será adoptada una vez concluida la producción de todas las pruebas ofrecidas en el juicio oral.

El juicio oral y público continúa con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales y otras pruebas, en una de las causas judiciales más relevantes registradas en el departamento de Caaguazú.