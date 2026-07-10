Allanamientos en Itauguá por intento de asalto a transportadora dejan un detenido

La Policía Nacional informó que ejecutó tres allanamientos en Itauguá esta mañana, en prosecución de la investigación por el intento de asalto a una transportadora de caudales de la empresa de seguridad Yrendagüe SA, registrado en Yataity del Norte.

Como resultado de los procedimientos fue detenido Víctor Ramón Benítez Estigarribia (35), quien contaba con una orden de detención en esta causa y otra pendiente por un caso de robo agravado, según informó la Policía. Además, conforme a publicaciones de ABC, ya había sido detenido en el 2016 por el robo de una camioneta.

El caso también guarda relación con el posterior robo de la carga que había sido trasladada a un depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en Mariano Roque Alonso.

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Vehículo utilizado en el rescate fue incautado, según la Policía

De acuerdo con los investigadores, Benítez Estigarribia sería el conductor que recogió a los delincuentes tras el fallido intento de asalto.

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La Policía señaló que imágenes de circuito cerrado lo ubican circulando por la zona del peaje de Ypacaraí antes del presunto rescate de los sospechosos.

El hombre se presentó en la Comisaría 6ª de Itauguá luego de que una de las viviendas vinculadas a la investigación fuera allanada. En ese inmueble fue localizado e incautado un automóvil Toyota Wish que, según la Policía, habría sido utilizado durante la huida criminal.

Incautan equipos electrónicos y otros elementos

En los tres allanamientos también se incautaron de computadoras, teléfonos celulares, discos duros, dispositivos GPS, un geolocalizador, pendrives, documentos, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Además, en una de las viviendas encontraron el disco duro de un sistema DVR manipulado y desinstalado.

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El intento de asalto se produjo el miércoles pasado, aproximadamente a las 10:30, en el kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.