Policiales
10 de julio de 2026 a la - 09:24

Allanamientos en Itauguá por intento de asalto a transportadora dejan un detenido

Hombre de pie frente al escudo de la Policía Nacional, vestido con camiseta burdeos y pantalones cortos claros, muestra expresión seria.
Víctor Ramón Benítez Estigarribia, detenido en Itauguá tras allanamientos relacionados con un intento de asalto a una transportadora de caudales en Yataity del Norte.Gentileza

La Policía realizó tres allanamientos en Itauguá en el marco de la investigación del intento de asalto a una transportadora de caudales ocurrido en Yataity del Norte, cuya carga fue posteriormente robada de un depósito de la DNIT en Mariano Roque Alonso. Un hombre sindicado como presunto apoyo logístico de los asaltantes fue detenido e incautaron un vehículo y otras evidencias.

Por ABC Color

La Policía Nacional informó que ejecutó tres allanamientos en Itauguá esta mañana, en prosecución de la investigación por el intento de asalto a una transportadora de caudales de la empresa de seguridad Yrendagüe SA, registrado en Yataity del Norte.

Como resultado de los procedimientos fue detenido Víctor Ramón Benítez Estigarribia (35), quien contaba con una orden de detención en esta causa y otra pendiente por un caso de robo agravado, según informó la Policía. Además, conforme a publicaciones de ABC, ya había sido detenido en el 2016 por el robo de una camioneta.

El caso también guarda relación con el posterior robo de la carga que había sido trasladada a un depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en Mariano Roque Alonso.

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Automóvil blanco Toyota con matrícula AASZ 584, vistas del lateral, trasera y frontal, en un entorno exterior.
Automóvil incautado en los allanamientos, que había sido utilizado para la fuga de los delincuentes que intentaron asaltar un transportador de caudales en Yataity del Norte.

Vehículo utilizado en el rescate fue incautado, según la Policía

De acuerdo con los investigadores, Benítez Estigarribia sería el conductor que recogió a los delincuentes tras el fallido intento de asalto.

La Policía señaló que imágenes de circuito cerrado lo ubican circulando por la zona del peaje de Ypacaraí antes del presunto rescate de los sospechosos.

Vehículo Toyota blanco estacionado en garaje con paredes grises y malla que separa del exterior.
El automóvil incautado en los allanamientos, que había sido utilizado por el hoy detenido para la fuga de los delincuentes que intentaron asaltar un transportador de caudales en Yataity del Norte.

El hombre se presentó en la Comisaría 6ª de Itauguá luego de que una de las viviendas vinculadas a la investigación fuera allanada. En ese inmueble fue localizado e incautado un automóvil Toyota Wish que, según la Policía, habría sido utilizado durante la huida criminal.

Incautan equipos electrónicos y otros elementos

En los tres allanamientos también se incautaron de computadoras, teléfonos celulares, discos duros, dispositivos GPS, un geolocalizador, pendrives, documentos, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Mesa con el emblema de la Policía Nacional, cajas de teléfonos Honor y un Samsung, en un ambiente policial cerrado.
Celulares incautados tras los allanamientos de viviendas en Itauguá, en prosecución al intento de asalto a una transportadora de caudales en Yataity del Norte.

Además, en una de las viviendas encontraron el disco duro de un sistema DVR manipulado y desinstalado.

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Tres hombres, uno en uniforme policial, toman notas en una habitación modesta. Mujer observa con un teléfono en la mano.
Agentes policiales y de la Fiscalía conversando con una de las propietarias de una de las viviendas allanadas en Itauguá, en prosecución al intento de asalto a una transportadora de caudales en Yataity del Norte.

El intento de asalto se produjo el miércoles pasado, aproximadamente a las 10:30, en el kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.