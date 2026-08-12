Presunto asaltabancos fue detenido en Itapúa por un caso de robo fatal en Carlos Antonio López

En el marco de la investigación de un robo con resultado de muerte cometido el pasado viernes 17 de julio, en la colonia 7 de Agosto del distrito de Carlos Antonio López, el Departamento de Investigaciones ubicó como presunto autor a Milciades Raúl Vigo González (43). El mismo fue detenido en un allanamiento realizado esta madrugada en la misma compañía del distrito, ubicado al noreste del departamento de Itapúa.

El procedimiento se realizó por agentes del Departamento de Investigaciones, a cargo del jefe de la Oficina Regional en Itapúa, comisario Joel Cabrera, con el acompañamiento del agente fiscal de la zona de Mayor Otaño, Luis Caballero.

Además, resultó aprehendido un joven que dice ser un trabajador del detenido, quien tendría una estancia en el kilómetro 4 de la compañía 7 de Agosto. Fue identificado como Adrián Javier Ferreira Giménez (26), sin antecedentes.

En la residencia incautaron un rifle tipo francotirador calibre .22 mm con una mira telescópica; dos celulares; un chaleco antibalas; cartuchos; un cargador de pistola 9 mm; vestimenta tipo camuflada; pasamontañas; entre otros elementos. También incautaron dinero: 1.300 dólares americanos y billetes de baja denominación en guaraníes, y dos walkie-talkies.

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El homicidio investigado

Un homicidio fue reportado en la madrugada del viernes 17 de julio, en la colonia 7 de Agosto, ubicada en una zona rural del distrito de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa. La víctima fatal fue identificada como Roberto Daniel Benítez Vera (48), propietario de la vivienda.

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Según declaraciones de su pareja, Mirta Brizuela, el hombre fue acribillado por dos asaltantes, quienes llegaron al sitio.

Posteriormente, según la denuncia, los maleantes se llevaron una riñonera con dinero en efectivo, cuyo monto no se logró determinar por los intervinientes. El hombre fue auxiliado hasta el Centro de Salud de Carlos Antonio López, donde se constató su deceso.

Roberto Benítez había sido aprehendido en el año 2024, en el marco de la investigación de un homicidio en la misma compañía.

Los investigadores ubican a Vigo como uno de los autores de este hecho. Permanece detenido a disposición del Ministerio Público.

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Órdenes de captura previa

El hombre tenía dos órdenes de captura vigentes, siendo una de ellas en el marco de la investigación por el atraco al ente bancario Sudameris, en Naranjal (Alto Paraná), perpetrado el 26 de febrero de este año.

Fue detenido por última vez en 2024 con un lote de municiones para armas de guerra, en Domingo Martínez de Irala. También es investigada su posible participación en el golpe y explosión de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado.

El comisario Cabrera manifestó que el arma y los celulares sometidos a pericia serán elementos clave para lograr vincular al presunto miembro de la gavilla con varios crímenes perpetrados en la zona y permitirán llegar a otros posibles implicados.