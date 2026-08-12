Video: ladrón se durmió sobre el techo de una casa cuando intentaba entrar a robar

La tranquilidad de la tarde en el barrio San Miguel se interrumpió pasadas las 16:30, cuando ruidos extraños sobre el tejado de una vivienda encendieron las alarmas.

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Vilma Olivera llegó a su casa y notó que un desconocido estaba acostado en el techo de su casa y reaccionó de inmediato dando aviso al sistema 911.

Así ocurrieron los hechos

La propietaria no estaba segura de si realmente estaba dormido o simplemente estaba fingiendo. Intentó despertarlo y no hubo respuesta. Un vecino se ofreció, subió al techo y, usando un palo de despertador, pudo despabilar al presunto delincuente.

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Cerca de las 16:50, patrulleros de la Comisaría 17ª Central acudieron al pedido de auxilio en la intersección de las calles Batallón 40 y Nicolás Mendieta.

Al inspeccionar el perímetro de la residencia, los efectivos confirmaron la sospecha: un hombre que se desplazaba por el techo buscando un punto de acceso hacia el interior del inmueble se quedó dormido sobre las tejas.

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Con el apoyo de agentes de la Comisaría 16ª, los oficiales acordonaron la zona y lograron reducir al sospechoso antes de que concretara el ingreso a la vivienda o intentara huir por los patios vecinos.

¿Quién es el cansado ladrón?

El hombre fue identificado como Diego Ariel Benítez, de 31 años, domiciliado en el barrio Villa Hermosa. “El mismo dijo que subió al techo para dormir, pero la historia no es creíble porque él vive en un barrio diferente”, dijo el comisario Jorge Arbo de la Comisaría 17ª Central.

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Al verificar sus datos en el sistema, la Policía constató que contaba con una orden de captura pendiente por hurto agravado, emitida el pasado 8 de julio por la jueza penal de garantías Nicole Asta, sumada a antecedentes penales por hechos similares en 2025 y 2026.

Siguiendo el protocolo, el detenido fue trasladado en primer lugar al Hospital Distrital de Villa Elisa para la inspección médica correspondiente antes de ser derivado a la celda de la comisaría policial.

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La fiscal de turno de Lambaré, Cynthia Huespe, dispuso que el aprehendido permanezca bajo custodia a disposición del Ministerio Público y del juzgado penal de la causa.