Mafia de los pagarés: JEM abre investigación de oficio contra fiscala Alejandra Vera por vínculos con procesados

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar contra la agente fiscal Alejandra Vera González, a raíz de publicaciones periodísticas que señalaron su presunta vinculación con procesados por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” y su participación en actividades electorales en la Facultad de Derecho de la UNA.

La decisión fue adoptada con base en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021. El JEM dispuso además librar oficios para obtener un informe pormenorizado y traer a la vista todos los antecedentes relacionados con los hechos investigados.

La investigación contempla dos hechos atribuidos a la fiscala: su supuesta postulación a un cargo dentro del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de Derecho UNA, pese a ejercer como agente fiscal, y sus presuntos vínculos con imputados en el caso de la “mafia de los pagarés”.

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Cuestionan candidatura de una fiscala en Derecho UNA

Durante la sesión del JEM, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que el pleno había tomado conocimiento de una publicación periodística relacionada con las denuncias de víctimas contra la fiscala. Según el reporte citado por el magistrado, los afectados cuestionaban que Vera supuestamente operara junto a uno de los imputados y que realizara actividades de proselitismo político vinculadas a las elecciones de Derecho UNA.

El primer punto que será analizado es la candidatura de Vera a miembro titular del Tribunal Electoral Independiente, en representación del estamento no docente de la carrera de Derecho de la UNA. Según lo expuesto ante el JEM, la candidatura habría correspondido a un movimiento gremial.

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Ramírez Candia sostuvo que corresponde determinar si esa participación electoral resulta compatible con el ejercicio de la función fiscal.

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Ley del Ministerio Público establece incompatibilidades

El ministro recordó que el artículo 62 de la Ley N° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, establece incompatibilidades y prohibiciones para los agentes fiscales. Entre ellas menciona cualquier cargo público electivo o la postulación para ejercerlo, además de otros empleos o cargos públicos o privados remunerados, con la excepción de la docencia a tiempo parcial cuando no perturbe el ejercicio de la función.

También recordó que los fiscales tienen prohibido ejercer la abogacía y la función notarial, salvo las excepciones previstas legalmente, además de las incompatibilidades y prohibiciones establecidas para jueces y funcionarios judiciales.

En ese marco, Ramírez Candia sostuvo que debe determinarse si un agente fiscal puede ocupar un cargo administrativo o integrar un tribunal electoral universitario cuando ello implique una función adicional a sus labores en el Ministerio Público.

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Analizarán supuestos vínculos con imputados

El segundo hecho que será investigado se relaciona con los supuestos vínculos de Vera con personas imputadas en la causa conocida como la “mafia de los pagarés”.

El ministro Ramírez Candia consideró que este punto reviste especial gravedad debido al deber de objetividad que tiene el Ministerio Público en las investigaciones penales. Recordó que la institución actúa como representante de la sociedad y que, por esa razón, sus agentes deben mantener la debida independencia en el manejo de las causas.

“En este caso en particular”, señaló durante la sesión, la situación merece un análisis debido a la sensibilidad que tiene para la sociedad paraguaya la investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”.

El JEM buscará determinar, por tanto, si existió algún vínculo entre la fiscala y los imputados que pudiera comprometer su objetividad o afectar la imagen del Ministerio Público.

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Investigación preliminar, no una sanción

El JEM aclaró, a través de su decisión, que se trata de una investigación preliminar previa. El objetivo inicial es reunir los antecedentes y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar con otras actuaciones.

Para ello, el órgano dispuso solicitar informes y documentación sobre la participación de Vera en el proceso electoral de Derecho UNA y sobre las publicaciones y antecedentes relacionados con sus supuestos vínculos con imputados.

La investigación se activa además luego de que el propio JEM tomara conocimiento de las publicaciones periodísticas y una vez cumplido el plazo que, según explicó Ramírez Candia, se encontraba pendiente para analizar el ejercicio de las atribuciones oficiosas del órgano.

Una fiscala vinculada a la política universitaria

Alejandra Vera es hija del exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Hugo Vera. Su nombre quedó expuesto en medio de las disputas internas por el control de espacios de representación en la Facultad de Derecho de la UNA.

Las denuncias de víctimas de la “mafia de los pagarés” agregaron un nuevo elemento al cuestionamiento. Los afectados señalaron que la fiscala habría realizado actividades de proselitismo político con miras a obtener un puesto en la estructura electoral de la facultad.

Ahora, el JEM deberá reunir los antecedentes para establecer si su participación en el proceso electoral universitario fue compatible con su cargo y si existieron contactos o vínculos con imputados que pudieran comprometer la objetividad exigida a una agente del Ministerio Público.