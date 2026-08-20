Video: Hallan y detonan explosivo en Canindeyú

Efectivos de la Dirección de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional y del Ministerio Público finalizaron el miércoles un procedimiento de inspección y rastrillaje en la Estancia Ita Kyse, ubicada en los límites entre los distritos de Maracaná y Yasy Cañy (departamento de Canindeyú). La comitiva logró localizar y hacer explotar de forma controlada una bomba casera cargada con dinamita en gel.

El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de un oficio firmado por el agente fiscal de Curuguaty, Juan Benegas en el marco de una causa originada tras el ataque de un grupo armado contra el trabajador de un establecimiento de la zona.

“No reventó la torta”

En declaraciones sobre el trasfondo de la causa, el fiscal Juan Benegas explicó que este hallazgo es la derivación de un ataque armado ocurrido el pasado 31 de marzo de 2026. En aquella oportunidad, un tractorista que operaba en la propiedad salvó su vida de milagro.

“Se da el atentado en contra del tractorista. Bueno, se le auxilia. Él recibió tres impactos de bala. Rociaron con disparos lo que fue ese tractor, un tractor blindado. Por eso esa persona no falleció en el lugar”, detalló el representante del Ministerio Público.

Tras la huida de los atacantes hacia el departamento de San Pedro cruzando el río Jejuí, las autoridades incautaron en la escena un teléfono celular que resultó clave para la investigación. “Realizamos una extracción de datos de este dispositivo. De la extracción de datos surge entre varios audios uno en el cual hacen mención de que ‘no reventó la torta’. Y esto, dentro de la jerga de este tipo de agrupaciones, hace alusión a lo que son explosivos”, reveló Benegas.

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Con este indicio, la Fiscalía y la Policía conformaron un equipo técnico con antiexplosivos, Inteligencia, Investigaciones y Criminalística para rastrear el radio marcado por el posicionamiento de las antenas.

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Intervención del can “Dereck” y hallazgo de dinamita

La búsqueda decisiva se inició en la tarde del miércoles. Cerca de las 15:25, tras unos 25 minutos de rastrillaje, el can detector “Dereck”, junto a su guía, dio la señal de marcación positiva sobre un camino interno del establecimiento.

Al excavar en el punto exacto, los agentes hallaron un cable celeste de siete metros que conducía al centro de la ruta rural. Se requirió el apoyo de una pala cargadora para remover la arena y, tras una segunda marcación del perro en el medio del camino, el técnico en explosivos ubicó a mayor profundidad un detonador pirotécnico conectado a un fósforo eléctrico.

Equipado con el traje de protección EOD (Explosive Ordnance Disposal), el especialista extrajo manualmente una lata que contenía dinamita en gel y tornillos adheridos a la superficie externa a modo de metralla. Previa toma de evidencias por parte de Criminalística, el fiscal gestionó la autorización de urgencia.

“Solicitamos, en carácter de urgencia, la autorización judicial para realizar la explosión controlada de ese artefacto ahí en el lugar para no trasladar y se procedió a la detonación de ese artefacto explosivo”, confirmó.

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La hipótesis: el objetivo eran las fuerzas de seguridad

Respecto al objetivo del ataque frustrado, el fiscal Benegas sostuvo que la intención de los criminales era emboscar a las autoridades que acudirían a la zona tras el reporte inicial del atentado.

“La hipótesis que nosotros estamos manejando ahora es que el día de la fecha la intención de ellos era justamente invadir la propiedad y al momento en que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público iban hasta el lugar (...), ahí realizar la detonación en contra de uno de los móviles de las fuerzas de seguridad (...) Y al no detonar esto, entonces fracasó, se frustró el plan”.

Sobre el perfil de los involucrados en el conflicto de tierras, el agente remarcó que se trata de “grupos de campesinos armados radicales” que ya habían ocupado y sido desalojados de la misma propiedad el año pasado.

De acuerdo con el fiscal, en un inicio se identificó a un contingente “superior a las cien personas que iban a invadir ese lugar”, de las cuales 14 ya fueron identificadas e imputadas. Tres de estas personas están procesadas por tentativa de homicidio doloso y asociación criminal y guardan prisión preventiva.

Tras la desactivación de la bomba, Benegas anticipó que se ampliarán las imputaciones para “ver específicamente quiénes fueron los que planificaron la siembra y la intención de detonar este artefacto explosivo”.

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