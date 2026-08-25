A las 18:00 se conocerán las condenas para los cinco adultos procesados por el caso María Fernanda

La última jornada comenzó este martes a las 08:00, con las palabras finales de los acusados. La mayoría solicitó su absolución, alegando que no tuvieron participación en los hechos investigados. En tanto, la madre del principal sospechoso solicitó una condena mínima de un año de prisión.

Durante sus últimas palabras, los procesados sostuvieron su postura de inocencia y pidieron al Tribunal que tenga en cuenta sus argumentos antes de emitir la decisión final.

Por su parte, Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, cuestionó los pedidos de penas planteados por las defensas y sostuvo que los acusados tuvieron participación en distintos momentos de los hechos que terminaron con la muerte de su hija, ocurrida en mayo del año pasado.

El padre de la víctima pidió que todos los adultos sean condenados a 10 años de prisión, considerando insuficiente el pedido de cuatro años planteado para algunos de los procesados.

Pedidos de condena de la Fiscalía

Los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montañía de Narvaja, quienes encabezaron la investigación y representan al Ministerio Público en el juicio, solicitaron distintas penas de acuerdo con los hechos atribuidos a cada procesado.

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Para Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, acusada por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito, la Fiscalía solicitó 10 años de prisión.

En el caso del suegro del principal sospechoso, procesado por hechos relacionados con la frustración de la persecución y ejecución penal y ocultamiento de evidencias, el Ministerio Público solicitó tres años de prisión.

Para el propietario de una farmacia, Franco Antonio Acosta Céspedes, la Fiscalía pidió cuatro años de prisión, conforme a la acusación presentada en el juicio.

Mientras que para los padres del principal sospechoso, procesados por una denuncia falsa de desaparición de su hijo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, el Ministerio Público solicitó cuatro años de prisión para cada uno.

La acusación sostiene que los padres permitieron que el adolescente condujera una motocicleta, hecho que forma parte de los cargos analizados durante el juicio.

Tribunal analiza las pruebas

Tras escuchar las últimas palabras de los acusados y de las partes, el Tribunal de Sentencia decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar las numerosas evidencias incorporadas durante el juicio oral.

El colegiado está integrado por los jueces Luis Ovelar, presidente; Andrea Riquelme y Víctor Vera, quienes tendrán a su cargo la decisión sobre la responsabilidad penal de los cinco adultos procesados.

De esta manera, a las 18:00 de este martes está prevista la lectura de las condenas, momento en que se conocerá finalmente la decisión del Tribunal sobre los hechos por los cuales fueron llevados a juicio los cinco adultos vinculados al caso de María Fernanda Benítez.

La lectura de la sentencia marcará el cierre de este juicio oral y público, desarrollado durante varias jornadas y que generó una fuerte expectativa entre los familiares de la víctima y la ciudadanía.