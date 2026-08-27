Forense declara en la sexta jornada del juicio oral del supuesto asesino de María Fernanda

El profesional confirmó que se trató de una muerte violenta y que la principal causa evidenciada fue un traumatismo craneoencefálico.

Lemir explicó que la lesión fue producida por un elemento contundente, sólido y aparentemente sin filo, provocando una hemorragia cerebral que, con alta probabilidad, derivó en el fallecimiento de María Fernanda.

El médico aclaró que no pudieron determinar con absoluta certeza si la joven murió a consecuencia del traumatismo o por inhalación de humo, debido al avanzado estado de calcinación del cuerpo.

En ese sentido, señaló que en Paraguay actualmente no cuentan con la tecnología laboratorial necesaria para realizar un análisis de carboxihemoglobina a nivel muscular, estudio que podría aportar elementos para determinar si la víctima falleció antes de la exposición al fuego o como consecuencia de la inhalación de humo.

“La causa que sí tenemos evidenciada es el traumatismo craneoencefálico”, sostuvo Lemir durante su declaración.

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Estiman que la muerte ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo

Respecto a la data de muerte, el forense explicó que establecerla con precisión resulta sumamente difícil debido a la calcinación, ya que este proceso altera los elementos que normalmente permiten determinar el momento del fallecimiento.

No obstante, estimaron que la muerte se habría producido entre tres y cinco días antes del momento del hallazgo del cuerpo.

Lemir también fue consultado sobre el objeto utilizado para provocar la lesión y respondió que se trataría de un elemento contundente y sólido, sin filo, compatible con el traumatismo constatado durante la autopsia.

Querella insiste en solicitar la pena máxima

Por su parte, el abogado Dionisio Piñanez, representante convencional de la querella adhesiva, señaló que continúan avanzando con las declaraciones testimoniales y ratificó que la posición de la querella es solicitar la pena máxima para el principal sospechoso.

El abogado explicó que actualmente están analizando la posibilidad jurídica de solicitar medidas de seguridad, teniendo en cuenta que el acusado ya alcanzó la mayoría de edad.

Piñanez indicó que existe una frontera legal que están estudiando y que la pena aplicable al acusado, por su condición al momento de los hechos, tiene un límite establecido por la legislación. “Estamos analizando esa situación”, manifestó, evitando generar falsas expectativas hasta contar con una definición jurídica.

Analizan apelar condena de Mikhaela Jasy Rolón Melgarejo

En relación con las condenas dictadas contra los adultos involucrados en el caso, Piñanez señaló que la querella está aguardando la sentencia redactada y fundamentada, cuya lectura está prevista para el próximo martes.

Una vez que cuenten con los fundamentos, analizarán junto con sus representados las acciones que podrían adoptar, incluida la posibilidad de apelar algunas de las condenas.

El abogado mencionó específicamente el caso de Micaela Rolón Melgarejo, para quien la querella había solicitado 15 años de prisión, pero finalmente fue condenada a 10 años.

Piñanes explicó que, respecto a los demás acusados, las penas concedidas coincidieron con los pedidos realizados por la querella conjuntamente con el Ministerio Público.

Finalmente, sostuvo que la condena de 10 años impuesta a Micaela es actualmente la pena más alta entre los adultos condenados, mientras que el principal sospechoso enfrenta un límite legal menor debido a la condición que tenía al momento de los hechos.