Juzgados de Paz de Cordillera ya cuentan con firma digital para permisos de viaje de NNA

Un total de siete juzgados de Paz de Cordillera cuentan actualmente con la herramienta tecnológica que permite emitir permisos de viaje al exterior para niños, niñas y adolescentes (NNA) mediante firma electrónica cualificada. La implementación de la firma digital busca simplificar el procedimiento y reducir los pasos que deben realizar las familias para completar la documentación.

Las primeras sedes en contar con dicha tecnología son las de Arroyos y Esteros, Primero de Marzo, San José Obrero y Caacupé, según los datos.

En el marco de este proceso, técnicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se trasladaron ayer, jueves, hasta los juzgados de Paz de Atyrá, Altos y San Bernardino para realizar la actualización e instalación de los recursos tecnológicos necesarios para poner en funcionamiento el sistema.

Con esta modalidad, el magistrado puede suscribir digitalmente el formulario de permiso de viaje e incorporar un código QR que permite verificar la autenticidad del documento. De esta manera, el usuario puede acudir directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin tener que gestionar previamente la legalización de la firma en los juzgados de la circunscripción.

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Trabajos continuarán

La implementación continuará la próxima semana. De acuerdo con el cronograma establecido, el martes 29 de setiembre los técnicos visitarán los juzgados de Paz de Loma Grande, Nueva Colombia y Emboscada para avanzar con la actualización del sistema de permisos de viaje para menores.

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Los trabajos realizados este viernes estuvieron a cargo de Fiorella Jiménez, funcionaria de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia; Juan David Da Costa y Liz Mabel Franco, técnicos de la Sección de Informática de Cordillera.

Durante la jornada también participaron los magistrados de las respectivas dependencias: Ninfa Ramona Vera García, Nelson Fabián Piris Thompson y Lilian Rosana Cabello de Deggeller.

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