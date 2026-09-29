Eusebio Ayala: temor de testigos dificulta investigación, dice fiscala

El Ministerio Público trabaja principalmente con elementos documentales y todavía existen datos fundamentales que deben ser esclarecidos, dijo la fiscala Norma Salinas, quien investiga el asesinato de Rebeca Martínez (28) y el intento de homicidio de Carolina Aguilar (32), ocurridos en la madrugada de ayer, lunes.

“No tenemos ni siquiera los videos anexados a la carpeta, no tenemos informes policiales, más que el informe del hallazgo del cadáver en la fecha”, manifestó la fiscal.

Salinas explicó que, dentro de sus funciones, corresponde realizar el anticipo jurisdiccional de prueba, mientras que la investigación operativa queda a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

La fiscal lamentó que muchas personas compartan rápidamente videos relacionados con el caso a través de las redes sociales, pero que posteriormente no quieran acercarse a brindar información formal por temor.

“Hay una infinidad de videos viralizados en las redes sociales y, gracias a esos videos, pudimos saber con quiénes estuvieron compartiendo Rebeca Martínez Aricaye y Carolina Aguilar en sus últimas horas, durante la jineteada”, explicó.

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Buscan identificar a quienes estuvieron con las víctimas

Salinas señaló que uno de los principales objetivos en este momento es determinar la identidad de las personas que estuvieron con las jóvenes durante la jineteada. Según explicó, Rebeca y Carolina se encontraban acompañadas por tres hombres que hasta el momento no fueron identificados.

También mencionó que el exnovio de Rebeca, Aníbal Javier Guanes (21), y su hermano, Roque Alcides Cañete Guanes (19), estuvieron en el evento.

La fiscal indicó que por esa razón los mismos fueron demorados, pero mediante el análisis de un video se pudo observar que el exnovio de Rebeca había protagonizado una gresca durante la jineteada, situación que inicialmente él no había mencionado en su declaración. Posteriormente, los investigadores volvieron a conversar con el joven, quien manifestó que omitió ese dato por temor.

La fiscal señaló que no se dispuso la detención de los sospechosos debido a que, hasta el momento, no existen elementos suficientes que sustenten una orden de detención.

“Lo que necesitamos es la identidad de las personas que estuvieron en la jineteada”, puntualizó Salinas.

Hasta el momento, tampoco fueron identificados los autores del crimen ni se logró localizar la camioneta Toyota Fortuner, blanco, que había sido utilizada para perpetrar el hecho.

La fiscal insistió en la importancia de que quienes tengan información se acerquen a las autoridades y pidió a la ciudadanía no tener miedo de colaborar con la investigación.

“Se entiende que tengan miedo por la forma en que actuaron los criminales, pero necesitamos la colaboración de la gente”, enfatizó.

Mientras tanto, continúan siendo analizados los videos de la fiesta, con el objetivo de obtener nuevos elementos que permitan orientar la investigación e identificar a las personas que estuvieron con las víctimas antes del crimen.

Antecedentes del crimen en Eusebio Ayala

El caso se registró en la madrugada del 28 de septiembre, luego de que Rebeca Martínez Aricayé y Carolina Aguilar participaran de una jineteada en la compañía Jaula Cué, en Eusebio Ayala.

Según los primeros datos policiales, ambas se retiraron del lugar a bordo de una motocicleta y, cuando se encontraban a pocas cuadras de la vivienda de Rebeca, fueron interceptadas por una camioneta Toyota Fortuner blanca, ocupada por tres hombres. Las mujeres habrían sido obligadas a subir al vehículo.

Posteriormente, cerca de las 06:45, las dos fueron encontradas dentro del Cementerio Municipal de Eusebio Ayala, en el barrio San Roque. Rebeca estaba sin signos de vida, mientras que Carolina estaba gravemente herida.

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La Fiscalía investiga el caso bajo la figura de feminicidio. Los primeros peritajes y la cantidad de sangre encontrada en el cementerio hacen presumir que el ataque no se habría producido allí, sino posiblemente dentro de la camioneta, antes de que ambas fueran abandonadas en el camposanto.

En las últimas horas, además, surgió como elemento de investigación una gresca durante la jineteada, en la que habría participado la expareja de Rebeca y uno de los hombres que posteriormente habría estado involucrado en el ataque.

La Policía analiza este episodio para determinar si existe alguna relación con el crimen.