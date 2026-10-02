Allanan viviendas en Areguá y San Lorenzo y decomisan cocaína, crack y marihuana

Agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron este jueves dos allanamientos casi en simultáneo en Areguá y San Lorenzo, en el departamento Central. Los procedimientos derivaron en la detención de dos personas, la aprehensión de otras dos y la incautación de drogas, armas, dinero y vehículos.

Los operativos fueron ejecutados por agentes de la Oficina Técnica N° 1 de Ñemby, en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas SUMAR. Ambos procedimientos estuvieron encabezados por el fiscal Ranulfo Venialgo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

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Allanamiento en Areguá

El primer procedimiento se inició alrededor de las 13:10 en una vivienda del barrio Villa Rosita de Areguá. Allí fueron aprehendidos Odir Mizael Cano Rolón, de 21 años, y Getulio Gilmar Vega Hurtado, de 29.

Durante la intervención también fue detenido Héctor Sebastián Caballero Bobadilla, de 25 años, quien, según el informe policial, registra una orden de detención por un supuesto hecho de homicidio doloso en grado de tentativa, correspondiente al año 2026.

Los agentes incautaron un paquete con 1,026 kilogramos de supuesta cocaína, además de otros 302 gramos de la misma sustancia distribuidos en siete porciones.

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Cocaína, crack y armas entre las evidencias

En el procedimiento también fueron encontrados tres paquetes de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 3,116 kilogramos, según el reporte policial.

Entre las evidencias figuran además un revólver calibre .38 y una pistola Glock calibre 9 mm, con su cargador. También fueron incautados 25 cartuchos calibre 9 mm y 13 cartuchos calibre .38, todos sin percutir.

Los intervinientes decomisaron además G. 8.258.000 en efectivo y dos vehículos: una camioneta Kia Sportage, año 2012, y un automóvil Toyota Auris, también del año 2012.

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Segundo operativo en San Lorenzo

Cinco minutos después, alrededor de las 13:15, otro grupo de agentes allanó una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Mariano Roque Alonso y Andrés Barbero, en el barrio Barcequillo de San Lorenzo.

En el lugar fue detenido Fabio Cristóbal Peralta López, de 30 años. Los agentes encontraron 299,92 gramos de supuesta marihuana distribuidos en cuatro paquetes y 8,23 gramos de supuesta cocaína.

También fueron incautados G. 230.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y dos balanzas, una de ellas de precisión, además de una romana electrónica.

Fiscalía analiza las evidencias

Los procedimientos fueron realizados bajo la dirección del fiscal Ranulfo Venialgo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N° 2, Área III Sur Central.

Las sustancias incautadas deberán ser sometidas a los análisis correspondientes para confirmar su composición y peso. Los detenidos y aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las imputaciones que correspondan y avanzar con las diligencias del caso.