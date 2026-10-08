Fiscal no descarta lo peor, a casi una semana de la desaparición de Khael

El pequeño Khael Valdez Ávalos está desaparecido desde el pasado viernes 2 de octubre, fecha que fue visto por última vez en la estancia “6 de enero”, ubicada en Boquerón, Chaco paraguayo.

Para el fiscal Lucrecio Cabrera, el niño podría estar sin vida si no está en manos de alguna persona. “En las condiciones en las que él se encontraría en el campo abierto y con la cantidad de días transcurridos, posiblemente ya no se encuentra con vida. Salvo que alguien lo haya sacado del inmueble hacia otra zona para garantizarle ciertos cuidados”, explicó el representante del Ministerio Público.

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De acuerdo con el fiscal, las características del lugar descartan la hipótesis de un ataque de fauna silvestre. “Es un lugar grande, cercado. Nosotros descartamos el ingreso de un animal feroz en la zona; es muy difícil que un animal ingrese en un lugar habitado y cercado. Por eso considero que una persona tuvo que haber intervenido para sacarle al niño de allí”, aseguró.

Situación de la madre

La madre del menor se encuentra en la comisaría local imputada por violación del deber de cuidado. Respecto a su presunta implicancia en el hecho, Cabrera aclaró que “ella asegura 100% que no tiene nada que ver con la desaparición de su criatura. No tenemos elementos para decir que tuvo intervención en la desaparición, la imputación es solamente por la violación del deber de cuidado”, indicó.

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El día de ayer el comandante de la VI División de Infantería, Gral. Víctor López, manifestó su consternación ante la falta de colaboración de la madre con los procedimientos y aseguró que la misma no presentaba signos de preocupación o angustia.

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Sobre los momentos previos a la desaparición, el fiscal detalló la versión brindada por la mujer. “Ella dice que el niño se levantó muy temprano ese viernes, como a las 5:00, y después se volvió a acostar. Más o menos a las 8:00 se levantó el niño y se fue hacia el gallinero, y le perdió el rastro la mamá porque no escuchó ningún ruido más”, relató.

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Continúan las investigaciones al entorno

Durante las últimas horas, la Fiscalía realizó dos procedimientos en la ciudad de Filadelfia en propiedades del presunto padre biológico, quien mantenía un litigio judicial con la madre por filiación.

“Hicimos un allanamiento en la casa del supuesto padre. No encontramos evidencia en los domicilios allanados; sin embargo, lo estoy teniendo en la comisaría hasta definir qué hacer de él. Su teléfono es lo que se va a peritar; estamos haciendo todo lo que se puede a ver si podemos unir un cabo que nos ayude a llevar al paradero de ese niño”, afirmó Cabrera.

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En relación con los antecedentes de la persona demorada, el fiscal añadió: “Pensábamos en el papá denunciado por filiación porque era otro de los sospechosos que tenía interés en la desaparición del niño debido a que tenían un litigio procesal. Informalmente, él niega toda responsabilidad”.

Asimismo, las pericias se extienden a los dispositivos del personal del establecimiento. “Se habló con todos los personales y mantienen la misma versión de que el niño estaba ahí más o menos a las 8:30. Ya hicimos el peritaje de los teléfonos del capataz y ahora vamos a hacer la pericia del teléfono del supuesto papá a ver si tenemos algo que nos conduzca al niño”, concluyó el agente fiscal.