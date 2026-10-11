Mons. Gabriel Escobar responsabiliza a las instituciones del feminicidio de Deysi Paola

Durante la misa dominical celebrada en el Santuario Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Luque, el vicario episcopal territorial de la Zona Norte de la Arquidiócesis de Asunción, Mons. Gabriel Escobar, repudió el feminicidio de Deysi Paola Giménez Segovia, una joven de 22 años asesinada de dos balazos en la ciudad de Lambaré por su expareja Aldo Alexis Duarte.

Mons. Gabriel Escobar, además, cuestionó la falta de seguridad y responsabilizó a las instituciones públicas por no haber garantizado la protección de la víctima.

Durante la homilía, Mons. Escobar lamentó que la joven, quien tenía un futuro por delante, haya sido víctima de un hecho de violencia que, afirmó, no debe quedar impune.

El caso también puso en evidencia, según señaló, las falencias de las instituciones encargadas de prevenir la violencia y responder a las denuncias presentadas por mujeres en situación de riesgo.

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“¿Qué seguridad damos a nuestra gente?”, preguntó el religioso al referirse al crimen, y cuestionó que, mientras se realizan acciones de carácter político y se disputan espacios de poder, persistan la inseguridad y las muertes en las calles, los barrios y las ciudades del país.

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Mons. Escobar también puso el foco en las denuncias que habría realizado la víctima por situaciones de acoso y en la necesidad de que las autoridades actúen oportunamente ante este tipo de situaciones. En ese sentido, cuestionó que no se hayan adoptado las medidas necesarias para brindarle apoyo, contención y protección.

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“¿Quién tiene que brindarnos esta ansiada seguridad? ¿Quién se hace responsable de la muerte de Deysi Paola?”, se preguntó durante la celebración religiosa. Seguidamente, cuestionó el papel de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la joven, teniendo en cuenta que, según manifestó, existían antecedentes y restricciones que debían impedir que el presunto agresor se acercara a ella.

Instituciones aplazadas

El vicario arquidiocesano afirmó que las instituciones públicas fallaron en su deber de proteger a la víctima y fue contundente al evaluar su actuación. “En este sentido, nuestras instituciones públicas han fallado con ella y están aplazadas”, manifestó, al reclamar una respuesta coordinada de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

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El religioso insistió en que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad para las autoridades y no quedar reducida a discursos o promesas. Por ello, exhortó a los responsables de las instituciones estatales a cumplir con sus obligaciones y a trabajar de manera conjunta para prevenir nuevos hechos de violencia.

Asimismo, llamó a administrar los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía y no de intereses particulares. Afirmó que una gestión responsable debe reflejarse en servicios de calidad, calles seguras y condiciones que permitan a la población desarrollar su vida sin temor.

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Finalmente, monseñor Gabriel Escobar reclamó garantías para los sectores más vulnerables, especialmente niños, jóvenes y mujeres. Advirtió sobre la necesidad de que las instituciones respondan de manera efectiva ante las denuncias y las señales de peligro.