Violó su arresto domiciliario y disparó contra la casa de su vecina

El incidente se registró ayer a las 10:00 en la intersección de las calles 44 Proyectadas y Arroyo Ferreira, en el barrio Porvenir limite entre Asunción y Lambaré. El detenido fue identificado como Rodney Miguel Ríos Da Rosa (31), quien cuenta con arresto domiciliario en el marco de una causa por homicidio doloso en su contra.

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El operativo se activó a partir de una llamada de emergencia al Sistema 911 realizada por la víctima, identificada como Francisca Martínez, quien denunció que su vecino se encontraba efectuando disparos de arma de fuego directamente contra su residencia.

El subcomisario Félix Asencio, subjefe de la Comisaría 24.ª de Asunción, detalló cómo se produjo el procedimiento. “Se constituyó en el lugar el personal policial, y cuando estaba dialogando con la denunciante referente al hecho, este sujeto sale a su encuentro con intenciones de arremeter los oficiales que estaban realizando la intervención”, relató

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“Ahí el personal procedió a su detención mediante el uso de la fuerza, debido a que el sujeto demostró una actitud violenta y agresiva en contra los agentes en todo momento”, explicó Asencio.

El jefe policial confirmó que no se registraron heridos a causa de la balacera. “Por suerte no hubo ningún tipo de lesionado ni herido a raíz de los disparos efectuados”, dijo.

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Sin justificación del ataque

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a perpetrar el ataque contra la vivienda de su vecina, el detenido prefirió mantenerse en silencio y no dio explicaciones sobre su accionar.

Ríos Da Rosa enfrenta cargos por perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, resistencia y violación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva (arresto domiciliario).

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En la mañana de este lunes fue trasladado a la sede del Ministerio Público para brindar su declaración indagatoria.