Operación Drop: cayó el líder del Clan Verón en Guarambaré

La operación Drop se llevó a cabo el sábado 5 de setiembre pasado en el barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré, departamento Central.

Los intervinientes fueron policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT). Por el Ministerio Público (MP), actuaron tres fiscales de Narcotráfico, Ingrid Giselle Cubilla Villamayor, Raúl Arnaldo Venialgo y Rodrigo Javier Espínola.

Los investigadores identificaron previamente a una organización criminal que surtía de cocaína y crack a casi todos los microtraficantes de Guarambaré, Ypané, Ñemby, Villeta, Villa Elisa y otras ciudades.

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Los cabecillas individualizados resultaron ser Carlos Andrés Verón Villar, de 31 años, alias Verón, y Mauricio Gabriel Moisés Aranda Gómez, de 28 años, alias Mauri.

El primero era el líder visible, por lo que la Policía pasó a denominar al grupo como Clan Verón.

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La estructura estaba ganando tan buen dinero que sus líderes empezaron a hacer llamativas inversiones, como la compra de residencias, quintas, embarcaciones y vehículos de lujo.

Precisamente, esos inusuales gastos son los que llamaron la atención de su vecinos, quienes hicieron la denuncia ante la Policía.

Aquel día de la ejecución de la operación Drop, ya habían sido arrestados uno de los supuestos jefes de la banda, Mauricio Gabriel Moisés Aranda Gómez, alias Mauri, y sus supuestos colaboradores Braian Imanol Verón Garcete, de 25 años, alias Braian’i; Efraín Osvaldo Verón Yaharí, de 30 años, alias Jonfri, y César Armando Fretes Ramírez, de 36 años, alias Pichu.

Los cuatro citados fueron imputados por tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes, así como por transgresión a la ley de armas. En teoría, están encerrados en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

La captura del líder, en la misma ciudad

Hoy lunes 26 de octubre, policías del Departamento Antinarcóticos efectuaron un allanamiento en la misma zona de Guarambaré donde ya habían actuado hace casi dos meses sus colegas de Crimen Organizado.

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Esta vez, los agentes de Antinarcóticos sí pudieron capturar al señalado como líder principal del Clan Verón, Carlos Andrés Verón Villar, alias Verón.

Los dos departamentos policiales que perseguían a esta gavilla, Crimen Organizado y Antinarcóticos, funcionan bajo la administración de la Dirección Contra el Crimen Organizado.

El supuesto jefe narco Verón debe comparecer esta mañana en la Fiscalía de Narcotráfico y seguramente después será remitido a prisión, como sus presuntos cómplices.