En el marco de las investigaciones sobre el manejo de fondos del IPS y su vinculación con el caso Ueno, la Fiscalía incautó los celulares del presidente de la previsional, Derlis León, y del director de Inversiones, Hugo Díaz. Además, recolectó documentación de oficinas administrativas y de la Dirección de Inversiones.

Ante la consulta por qué se incautaron los celulares ambas autoridades del IPS, la fiscala Elena Fiore justificó que estas personas tienen que están vinculadas a la Dirección de inversión del IPS, de la cual surgieron las inversiones concretadas en Ueno. El total general de los fondos expuestos en dicho banco intervenido asciende a US$ 516.379.399,69.

“Para nosotros es fundamental el celular de Díaz. En primer lugar, hablamos de cambios de reglamentaciones que se dieron en el 2023 y 2024. Se busca indagar si hubo algún tipo de irregularidad para beneficiar al banco Ueno y que se puedan a empezar a invertir fondos, teniendo en cuenta que el 9 de noviembre del 2023 empezaban los cambios de calificaciones, que bajan del 65 al 60%; también hubo otro cambio de matrices”, refirió.

Añadió que encontraron varias documentaciones, resoluciones y las sugerencias de inversiones en entidades bancarias que surgían desde la Dirección de Inversiones del IPS, a cargo de Díaz. “Coincidentemente, en el 2023, Ueno pasó a ser banco. Se busca ver toda la evolución de ese cambio en matrices para ver si beneficiaba a Ueno a fin de que este pueda empezar a tener inversiones del IPS”, resaltó.

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Fiscalía indaga cambios de reglamentaciones

Las autoridades del IPS alegaron que actuaron conforme a una normativa derivada del Congreso. Sin embargo, Fiore señaló que la Fiscalía analizará la evolución de las matrices y los cambios reglamentarios para determinar si hubo irregularidades que habilitaron las inversiones en Ueno.

“Puede ser una normativa derivada del Congreso, pero es por eso que queremos analizar las evolución de las matrices que se fueron dando para ver qué es lo que pasó. Todo coincide en un período de tiempo que inicia el cambio de la matriz, que baja la calificación del 65 al 60%; también hubo otras modificaciones de los reglamentos para de alguna manera buscar beneficiar a una entidad financiera hasta el año pasado, que se detuvieron las inversiones”, dijo.

Allanamiento antes que constitución

La fiscala explicó que el allanamiento al IPS fue considerado el mecanismo adecuado para acceder a la documentación requerida, ante la posibilidad de que los funcionarios se negaran a entregarla o permitieran el acceso a determinadas dependencias. En ese contexto, indicó que contemplaron el uso de la fuerza, ya que una simple constitución no les permitiría garantizar el acceso a los elementos buscados.

En ese contexto, Fiore confirmó que existe una “línea de investigación” sobre la presunta actuación irregular de las autoridades del IPS. Señaló que el procedimiento se realizó para obtener documentación que permita sustentar las sospechas y recordó que los hechos ya están mencionados en el acta de imputación.

“Lo que fuimos a buscar ya forma parte de los hechos descriptos en el acta de imputación respecto a la causa de Santiago Peña y otros”, mencionó.

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Fiscalía analiza posibles imputaciones contra autoridades del IPS

Consultada sobre la posibilidad de que las autoridades del IPS sean imputadas, Fiore respondió “estamos en eso analizando”.

La fiscala también fue consultada sobre la sospecha de que las autoridades del IPS habrían recibido una instrucción directa desde la Presidencia de la República, ya sea del propio Santiago Peña o del asesor presidencial Juan José Galeano, para depositar fondos previsionales en Ueno. Al respecto, respondió: “Es una cadena de decisiones. Recordemos que sobre Peña, en la imputación, su conducta está calificada como instigador”.

Fiore confirmó que la Fiscalía busca documentar la presunta instrucción desde Presidencia al IPS para depositar fondos previsionales en Ueno. Explicó que el equipo fiscal analizará los documentos recolectados durante el allanamiento.

“Cada uno dentro de las decisiones que tomaron. No quiero adelantar mucho. Eso estamos analizando. Hoy vamos a reunirnos con el equipo de trabajo para poder verificar toda la documentación que ayer se recolectó, tanto de las oficinas administrativas del IPS como de la Dirección de Inversiones del IPS”, mencionó.

La fiscala también explicó que Derlis León forma parte de la línea de investigación debido al volumen de fondos administrados por el IPS. Según indicó, hasta septiembre el monto deposito en Ueno por la previsional ascendía a US$ 383 millones y posteriormente se seguían recibiendo fondos.

Investigación incluye a exautoridades y otros funcionarios del IPS

El acta de imputación contra Peña también menciona a Jorge Brítez, expresidente del IPS, por una reunión con el mandatario, y a Jose’i González, exdirector jurídico de la previsional y hermano de Marco Aurelio González, imputado en la causa, por su presunta vinculación con los cambios reglamentarios que habrían favorecido a Ueno.

Fiore afirmó que Brítez y González forman parte de la línea de investigación, al igual que actuales y exconsejeros, directores jurídicos y otros funcionarios de la previsional que habrían participado en las modificaciones reglamentarias que presuntamente beneficiaron a Ueno desde 2023.

Ante la preocupación por una eventual filtración de los datos extraídos de los celulares, debido a antecedentes de este tipo, Fiore aseguró que la responsabilidad sobre el manejo de la información recae en el agente fiscal interviniente. “Nosotros solicitamos autorización para la extracción de los datos y es responsabilidad del agente fiscal”, respondió.

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Asimismo, explicó que en la solicitud de incautación se delimita la información que se busca obtener y que el resguardo de los datos extraídos queda bajo responsabilidad del fiscal a cargo del procedimiento.