El 20 de noviembre, la FGE interina, Alba Cantero, designó un equipo fiscal para investigar a Emiliano Rolón, quien renunció al cargo de titular del Ministerio Público tras su inminente juicio político, por presunta frustración de la persecución y ejecución penal.

Rolón es cuestionado por la omisión de la Fiscalía en investigar las denuncias presentadas en octubre del 2025 contra el expresidente de la República Santiago Peña y Ueno Bank, hoy imputado y con prisión preventiva por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por el colapso del banco de sus exsocios.

El exfiscal general, tras su renuncia, presentó una denuncia de ser supuestamente víctima de lawfare o guerra jurídica, ante la relatora especial de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Alba Cantero, actual FGE, fue consultada al respecto y respondió que si bien Rolón presentó la nota ante el organismo internacional, hasta ahora la institución no fue notificada al respecto.

“Él presentó una nota, todavía no recibimos nosotros ninguna comunicación del órgano internacional. Tiene su procedimiento y yo respeto cada ámbito, o sea, mucho no puedo decir todavía. En lo que me corresponde a mí, he tomado determinaciones para afianzar el grupo de la fiscal que tenía a su cargo la causa que habían presentado denuncia en contra del mismo”, refirió.

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Investigación a Emiliano Rolón

La fiscala general del Estado interina, Alba Rocío Cantero Vera, firmó el viernes último la resolución mediante la cual conformó un equipo especial de agentes fiscales para llevar adelante la investigación penal contra su antecesor.

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La causa abierta está caratulada formalmente como “Emiliano Rolón Fernández s/ frustración de la persecución y ejecución penal inc. 1.º y otros”.

La resolución designa a tres agentes fiscales de la Sede 1 de Asunción: Francisco Enmanuel Santacruz Álvarez, de la Unidad Penal N.º 2; Julio César Ortiz González, de la Unidad Penal N.º 3; y Juan Leonardi Guerrero Portillo, de la Unidad Penal N.º 17.

Según el documento, todo el grupo de trabajo operará bajo la supervisión y coordinación directa del fiscal adjunto encargado de las Unidades Penales Ordinarias de la capital, Augusto Salas Coronel.

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La apertura de esta causa penal se da tras la denuncia presentada el jueves por la senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo. Según la denuncia, el exfiscal general incurrió en una inacción y demora injustificada frente a denuncias previas ingresadas en octubre de 2025 relativas a supuestas irregularidades financieras e incrementos patrimoniales no justificados. Asimismo, las denunciantes cuestionan la falta de celeridad tras el estallido de la crisis de Ueno Bank, el 3 de noviembre de 2026.

A esto se suma que ahora, tras la denuncia realizada por Rolón ante la ONU, una ciudadana estadounidense presentó un escrito ante el mismo órgano acusándolo por supuesto hostigamiento y discriminación a una agente fiscal con cáncer.

El caso refiere al de la agente fiscal Marta Carolina Romero Barriocanal, quien habría sido sometida a presiones, traslados e incluso al recorte de su sueldo mientras atravesaba cirugías y tratamientos oncológicos por cáncer de mama.