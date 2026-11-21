Una presentación formal fue elevada ante la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, en la que se detalla presuntos actos de abuso de autoridad, discriminación laboral y trato degradante dentro del Ministerio Público.

La denuncia, formulada por la ciudadana Noemí Gómez, quien según aclara reside en Estados Unidos, apunta de manera directa contra el exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Rolón renunció días atrás acorralado por una fuerte presión social y política por la falta de rápida acción institucional ante el caso del cierre de Ueno Bank y la destitución del expresidente Santiago Peña.

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El documento expone la gravedad del caso sufrido por la agente fiscal Marta Carolina Romero Barriocanal, quien habría sido sometida a presiones, traslados e incluso al recorte de su sueldo mientras atravesaba cirugías y tratamientos oncológicos por cáncer de mama.

El expediente detallado ante las Naciones Unidas expone un aparente patrón de decisiones internas dirigidas contra la funcionaria judicial. En septiembre de 2023, pese a sus justificaciones médicas, Romero Barriocanal fue trasladada a la Unidad de Juegos de Azar de la Fiscalía Barrial N° 5 de Asunción. Ante sus reclamos de reconsideración por su estado de salud, la fiscal fue reasignada nuevamente en octubre a la Unidad Civil y Comercial.

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Los testimonios incluidos en la causa revelan que la agente fiscal acudió al despacho del propio exfiscal general para exponer su situación médica. Sin embargo, en lugar de recibir amparo institucional, habría sido objeto de supuestas reprimendas e intimidaciones directas por parte de Rolón. Según el documento, Rolón llegó a descalificarla como profesional con frases como “usted es una impertinente”, “cállese”, “retírese” y “usted no sabe quién soy yo”.

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Una “inspección” en el domicilio de la fiscal

Entre los hechos más graves denunciados ante la ONU figura la Resolución FGE N° 6748, firmada por Emiliano Rolón el 28 de diciembre de 2023. A pesar de que el propio documento reconoce explícitamente su condición de paciente oncológica en recuperación quirúrgica, la disposición ordenó recortarle el 50 % del sueldo.

Asimismo, el escrito presentado califica como un hecho de extrema humillación la presunta llegada de enviados de la Fiscalía General al domicilio particular de la funcionaria tras una intervención quirúrgica. Los mismos aparentemente exigieron que exhibiera la zona de sus senos operados con el pretexto de “verificar” su estado clínico. Ante estos hechos, la denunciante solicitó a la ONU abrir una investigación independiente, requerir informes al Estado paraguayo y aplicar medidas de protección para las víctimas y testigos.

Investigación penal en curso contra el exfiscal general

Este reclamo internacional agrava la situación judicial de Emiliano Rolón en el ámbito local. Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta una causa penal en su contra bajo la carátula “Emiliano Rolón Fernández s/ frustración de la persecución y ejecución penal inc. 1.º y otros”.

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El expediente se originó tras la denuncia promovida por la senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo, quienes acusan al exfiscal general de haber frenado deliberadamente investigaciones, incluyendo el caso de Ueno Bank y diversas denuncias que involucran al entorno político.

La contraofensiva de Rolón: alega “lawfare” y pide el archivo de la causa

En respuesta a la presión institucional y previo a su dimisión ante un inminente juicio político en la Cámara de Diputados, Emiliano Rolón acudió también a las Naciones Unidas. El viernes pasado, remitió una comunicación a la Relatoría Especial en Ginebra afirmando ser víctima de lawfare (guerra jurídica), persecución política y ataques de la “prensa opositora”.

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Asimismo, en el plano nacional, el ex titular del Ministerio Público solicitó formalmente a la Fiscalía la desestimación de la causa penal abierta en su contra, sosteniendo que las acusaciones responderían a un acoso político sin fundamento legal.