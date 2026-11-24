Un hombre fue detenido en Capiatá, tras ser señalado como el supuesto autor de un ataque con arma blanca contra su empleador, a quien habría apuñalado porque no le pagó por varios trabajos de flete.

El detenido fue identificado como Diego Mauricio Bagnoli Benítez (28), mientras que la víctima es Diosnel Flaskamp (33), según el informe policial.

El ataque ocurrió el pasado 19 de noviembre, alrededor de las 19:00, sobre la calle Pycasu del barrio Virgen de Fátima de Capiatá, donde la víctima sufrió una herida en el lado derecho del abdomen.

El jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones de Central, comisario Hugo Velázquez, explicó que el hombre sufrió tres perforaciones en el intestino, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Trauma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

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Habría apuñalado a su empleador por una deuda de G. 125.000

Velázquez señaló que el detenido admitió haber atacado a su empleador y alegó que este no le había pagado por cinco trabajos de flete que realizó junto a él.

La víctima cuenta con un motocarro que utiliza para realizar fletes y debía abonar G. 25.000 al sospechoso por cada servicio, según explicó el jefe policial.

De acuerdo con la versión del detenido, la deuda ascendía a G. 125.000 y la falta de pago habría motivado la agresión.

Durante las investigaciones, los agentes conversaron con una sobrina de la víctima, quien aseguró haber presenciado el ataque, identificó al supuesto autor y acompañó a los policías hasta el lugar donde se encontraba, según el informe policial.

Detienen al sospechoso en una vivienda abandonada de Capiatá

La aprehensión se concretó este lunes, en una vivienda abandonada ubicada sobre la calle Don Reimundo Montiel del barrio Santa Rosa de Capiatá.

Según el reporte policial, los intervinientes encontraron al sospechoso acostado sobre una cama. Durante el procedimiento fueron incautadas tres armas blancas: dos cuchillos de cocina y un puñal.

Bagnoli Benítez registra antecedentes por violencia familiar (2021) y amenaza de hechos punibles y otros (2025), conforme a los datos de la Policía Nacional.

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El procedimiento fue comunicado al fiscal Benjamín Maricevich, de la Unidad Nº 3 de Capiatá, quien dispuso la detención del sospechoso y su comparecencia ante el Ministerio Público para este martes.