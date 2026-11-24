El juez Penal de Garantías Nº 3 de San Lorenzo, Juan Francisco Recalde Galván, rechazó el pedido de revisión de medidas presentado por la defensa de Jorge Antonio Romero, quien solicitó su prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, y ordenó que continúe con prisión preventiva.

Romero fue imputado por homicidio culposo y otros hechos, en el marco de la investigación del accidente de tránsito que causó la muerte de un adolescente de 17 años en la madrugada del 31 de octubre, frente al Shopping Pinedo.

La defensa había solicitado sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario, con monitoreo electrónico y ofrecimiento de una caución real como garantía de sometimiento al proceso.

Sin embargo, la querella adhesiva, representada por los abogados Raúl Chamorro y Mario Acuña, se opuso al planteamiento. Estos argumentaron que la garantía ofrecida no reunía las condiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales del imputado.

Los representantes de la familia de la víctima argumentaron que acreditar el valor de un inmueble no significa necesariamente constituir una garantía válida y ejecutable, debido a que el bien pertenece en condominio al procesado, a su madre y a su hermana.

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La querella también advirtió sobre la existencia de peligro de fuga, atendiendo a la expectativa de una eventual condena de hasta ocho años de prisión, así como el riesgo de obstrucción de la investigación, debido a que todavía están pendientes diligencias relevantes, entre ellas el peritaje accidentológico.

Al analizar los argumentos, el juzgado concluyó que no se acreditaron circunstancias suficientes para considerar que una medida cautelar menos gravosa garantizaría actualmente el sometimiento del imputado al proceso.

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Asimismo, tuvo en cuenta la gravedad del hecho investigado, la expectativa de pena y las limitaciones de la caución ofrecida, que cubriría solamente un tercio del valor invocado como garantía.

Romero Gómez fue imputado por la fiscala Mirta Rivas, luego del accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 02:00 del 31 de octubre, sobre la avenida Mariscal López, en inmediaciones del acceso principal del Shopping Pinedo, en San Lorenzo.

Un adolescente fallecido y dos heridos tras el percance

En el percance estuvieron involucrados una camioneta Audi Q7, conducida por el ahora imputado, y un automóvil Toyota IST, al mando de Marilia Janet Méndez, que se encontraba esperando el cambio del semáforo.

Como consecuencia del impacto, falleció Matías Eduardo González Chávez, de 17 años, quien viajaba como acompañante en el automóvil. Además, Néstor Sebastián Candia Méndez y César Daniel Flores Céspedes, ambos de 18 años, resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales.