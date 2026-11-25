Un hombre de 26 años fue aprehendido tras ser identificado mediante imágenes de cámaras de seguridad como presunto autor del hurto de caños de cobre de equipos de aire acondicionado de un local comercial ubicado sobre la avenida Bruno Guggiari, en Asunción. Durante el procedimiento, los policías recuperaron parte de lo robado y otros objetos que serían producto de hurtos domiciliarios.

El procedimiento se realizó el martes, alrededor de las 10:30, en las calles Sajonia y William Richardson, en el barrio Santo Domingo de Lambaré. El sospechoso fue identificado como William Sebastián Ortiz Ojeda, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Según relató el subcomisario Víctor Insaurralde, de la Comisaría 14ª de Asunción, la investigación comenzó tras la denuncia presentada por representantes de la firma Fabri Ofertas, ubicada sobre Bruno Guggiari y Vianney, donde se reportó la desaparición de varios caños de cobre de equipos de aire acondicionado.

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Cámaras de seguridad permitieron identificarlo

Tras recibir la denuncia, los agentes acudieron al establecimiento y solicitaron las imágenes del circuito cerrado. A partir de las grabaciones, identificaron al supuesto autor, a quien el jefe policial describió como un conocido usuario de estupefacientes de la zona.

Las imágenes fueron distribuidas entre las patrulleras que realizaban recorridos preventivos. Poco después, los uniformados recibieron otra alerta del sistema 911 sobre un supuesto hurto domiciliario en proceso, en las calles Nazareno y Sajonia, en Lambaré.

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Al acudir al sitio, encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado. Durante la verificación, hallaron en su poder varios objetos, entre ellos parte de los caños de cobre denunciados como robados.

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Tenía cuchillos, cacerolas y hasta una ducha

Además de los materiales sustraídos del establecimiento comercial, los policías recuperaron una serie de artículos domésticos: cuchillos de distintos tamaños, tenedores, una jarra, una olla de aluminio, un termo de acero inoxidable, una cartera negra y una ducha tipo calefón.

El subcomisario Insaurralde señaló que algunos de los cuchillos incautados eran de gran tamaño y que, según la sospecha policial, podrían haber sido utilizados para intimidar a las víctimas durante los hechos. No obstante, esta circunstancia deberá ser determinada mediante la investigación.

El jefe policial también mencionó que cuentan con imágenes de circuitos cerrados que vincularían al aprehendido con otros hurtos registrados en inmediaciones de la avenida General Santos y Pitiantuta. Incluso, señaló que los investigadores sospechan que estaría involucrado en varios hechos similares cometidos en la zona.

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Investigan otros hurtos domiciliarios

Entre los objetos recuperados también había artículos cuya procedencia todavía no fue establecida. Es el caso de la ducha tipo calefón, sobre la cual, según el subcomisario, hasta el momento no existe una denuncia específica.

De acuerdo con el informe policial, Ortiz Ojeda no registra antecedentes penales. El hombre fue trasladado a la sede policial y el caso fue comunicado a la Fiscalía Zonal de Lambaré.

La fiscala Eugenio Ocampos, interina de la Unidad Penal N.º 5, a cargo del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, dispuso que el aprehendido permanezca a disposición de esa unidad fiscal.