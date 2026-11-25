La madre de una adolescente que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su tío denunció una supuesta demora del Ministerio Público en la investigación.

La mujer manifestó su preocupación porque presentó la denuncia en septiembre, pero no ve avances. Según considera, la Fiscalía no está actuando con la celeridad que requiere la gravedad del hecho.

Según relató la denunciante, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija, quien presentaba una actitud que calificó de muy rebelde. Ante esta situación, decidió revisar el teléfono celular de la menor, donde encontró conversaciones por WhatsApp con su tío que, según manifestó, no correspondían a una comunicación habitual entre familiares.

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La madre señaló que en el dispositivo encontró mensajes, videos, fotografías y audios que ambos intercambiaban. Entre las conversaciones, el hombre supuestamente solicitaba fotografías íntimas a la adolescente, quien accedía a enviárselas.

Ante el contenido que encontró, y teniendo en cuenta la edad de su hija y el vínculo familiar con el denunciado, decidió acudir a la Comisaría Primera de San Juan Bautista para formalizar la denuncia.

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La causa fue remitida al Ministerio Público y quedó a cargo de la Unidad Fiscal Nº 2, encabezada por la Mirtha Valle.

La denunciante cuestionó que hayan transcurrido aproximadamente dos meses desde que presentó la denuncia sin que, a su criterio, se hayan producido avances suficientes en la investigación. Por ese motivo, pide que el caso sea atendido y que el responsable responda ante la Justicia.

El tío está imputado

Desde la Unidad Fiscal N° 2 informaron que el hombre se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, previsto en el artículo 140 del Código Penal.

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Asimismo, señalaron que el Juzgado de Garantías de la Circunscripción Judicial de Misiones, a cargo del juez Víctor Joel Paredes, dispuso la prisión domiciliaria del procesado.

Desde la unidad fiscal también indicaron que están aguardando la confirmación de una fecha definitiva para la realización de la Cámara Gesell a la adolescente. La diligencia estaba prevista inicialmente para el 23 de diciembre de este año.

Según explicaron, el resultado de esta evaluación podría aportar nuevos elementos a la investigación y permitir una eventual ampliación de la calificación jurídica de la imputación por el supuesto hecho punible de estupro.