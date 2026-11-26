Tras la serie de publicaciones periodísticas que revelaron un movimiento de la defensa de Joshua Abreu en el marco de la megainvestigación por el caso Ueno Bank, el Ministerio Público emitió un comunicado oficial para detallar sobre el alcance real de la presentación.

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La institución confirmó que recibió un escrito firmado por los abogados del pastor evangélico, mediante el cual se puso a disposición de los agentes fiscales y ofreció entregar un vehículo de alta gama vinculado al Grupo Vázquez.

Según precisó la Fiscalía, el documento ingresó después de una conferencia de prensa en la que los investigadores advirtieron que los hechos relacionados con Abreu podrían ser objeto de la investigación, el 11 de noviembre.

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A través de un documento tramitado por sus representantes legales, Marcelo Bogado y Carlos Arévalos, el exfuncionario manifestó su voluntad de responder a cualquier requerimiento del equipo fiscal interviniente.

Un Audi como “contraprestación” del Grupo Vázquez

Se dio el ofrecimiento formal de un automóvil Audi e-tron 55 S line, modelo 2022, de color negro y con chapa AAUC 306.

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De acuerdo con las explicaciones brindadas por el abogado Marcelo Bogado, el lujoso rodado pertenece al Grupo Vázquez y estaba en poder y uso de Abreu como parte de la “contraprestación” económica que recibía por sus funciones en Ueno Casa de Bolsa, motivo por el cual decidió ponerlo a disposición de la Justicia ante el avance de las diligencias.

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Antes de desembarcar como director titular en la casa de bolsa del grupo empresarial, firma que posteriormente fue suspendida por el Banco Central del Paraguay (BCP), presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2018 y 2023, y se desempeñó como el primer superintendente de Valores del propio BCP entre 2023 y 2024.

Sin imputación, por el momento

Hasta la fecha Joshua Abreu no figura como imputado en la causa. No obstante, los equipos fiscales se encuentran abocados a las múltiples aristas del caso Ueno Bank, analizando distintas líneas investigativas y ejecutando diligencias para esclarecer el esquema financiero.

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Finalmente, la Fiscalía reiteró que todas las denuncias y hechos puestos a conocimiento de la institución serán investigados “con objetividad y sin distinciones”, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes vigentes.