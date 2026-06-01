“Acá me muero”, pensó enfermera que casi fue arrollada por ‘La Vaca’

Ayer, domingo, la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) realizó una corrida de cinco kilómetros en la Costanera Sur de Asunción, sin embargo, durante el evento, se desató una persecución policial.

En una camioneta, José Gabriel Leguizamón Díaz, alias La Vaca, intentó huir de la Policía Nacional en medio de varias personas y una de ellas, Deisy Hermosilla, casi fue atropellada.

“Fue una experiencia que nunca voy a olvidar y quedará para la historia; para contarle a mi hijo cuando crezca. A la noche no podía conciliar el sueño pensando que la historia pudo haber sido otra de no haberme salvado”, relató la enfermera.

Al respecto, sostuvo que por la seguridad que se espera en este tipo de eventos “jamás imaginé lo que estaba pasando”, además, por su concentración e interés en dar lo mejor de sí ante su primera corrida, sostiene que no sintió ni escuchó el vehículo que se acercaba.

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“Yo dije: ‘Acá me muero’”

Como parte de su relato, sostuvo que “en ningún momento se me pasó por la cabeza mirar hacia atrás” o escuchar lo que le decía la gente, hasta que otro competidor le grita que salga del camino.

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“El vehículo que casi impactó por mi cuerpo yo no lo escuché, no lo sentí en ningún momento. Giro a mi izquierda y veo el auto a centímetros, yo dije acá me muero. Gracias a Dios tuve una reacción rápida y no fue mi hora de muerte”, contó.

Otra cosa que reveló es que ella suele practicar con auriculares puestos, aunque en esta ocasión se olvidó de llevarlos, algo que primeramente le causó una frustración, sin embargo, luego reconoció que gracias a eso se salvó.

“Me asusté enormemente, como que mi corazón se paralizó; tampoco dimensioné la gravedad de lo que sucedió. Miré el video en mi casa y dije que por milagro estoy acá. Gracias a Dios no me chocó a mí, no le chocó a nadie; ayer me olvidé de mi auricular y era por algo, si tenía no iba a escucharle al muchacho que me gritó en el último segundo”, dijo a la 780 AM. De igual manera, sostuvo que el vehículo impactó contra su zapato izquierdo y pese a esto, terminó la carrera en 31 minutos.

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“Podía ser algo catastrófico”

Por su parte, Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), denunció la grave falta de seguridad y coordinación policial durante la actividad deportiva, ya que se puso en riesgo la vida de más de 400 participantes.

“Podía ser algo catastrófico, uno ve las imágenes y parece que fue en otro país, parecía una película, pero no, fue acá. Nos expusieron”, declaró.

Asimismo, como parte de la organización, compartió su indignación ante una aparente falta de respuesta, ya que según citó, hasta ahora ni la Policía Nacional o el Ministerio del Interior se comunicó con la asociación.

Finalmente, Gallardo confirmó que se prevé emitir un comunicado oficial para denunciar la falta de protección institucional en espacios públicos.

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