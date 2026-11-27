La extradición se debe concretar hoy viernes 27 de noviembre, en el puente internacional San Ignacio de Loyola, que une las ciudades de Clorinda (Argentina) y José Falcón (Paraguay).

El extraditado es un hombre de 39 años, nacido en Chile, quien estaba preso hasta esta mañana en la comisaría 4° de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, Argentina.

El extranjero fue detenido en el país vecino el 10 de julio pasado, cuando estaba a punto de tomar un colectivo que lo iba a llevar a Chile con su hija de dos años.

La niña fue llevada de nuestro país bajo engaños, cuando estaba justamente con su papá, quien a su vez mantenía un litigio con la mamá, quien es paraguaya.

De hecho, todos vivían en Chile, pero tras la separación la mamá regresó a Paraguay y trajo a su hija, en un caso que también fue denunciado por el papá.

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Como el papá no respetó el acuerdo judicial establecido en Paraguay, el fiscal Aldo Cantero lo imputó por desacato y violación del deber del cuidado, tras lo cual el juez Marcelo Saldívar ordenó la detención con fines de extradición.

Tras su llegada, el chileno será llevado directo ante el Juzgado, para conocer su destino procesal.