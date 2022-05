Distribuidores de Cartes no tienen prácticamente renta

Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes, informó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) una decena de supuestos clientes en sus facturaciones. En el informe financiero elaborado por la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), en el cual se menciona el aparente diagrama de simulación de ventas para el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, existe un comparativo que arrojó numerosas inconsistencias contables.

Según el documento, llamativamente a partir de las verificaciones se encontró que varios de los principales compradores de Tabesa tienen un grado de dependencia total de la tabacalera como también algunas de las personas físicas y empresas registran escasa rentabilidad, pérdidas contables y el pago de impuesto a la renta que hacen en una proporción ínfima a los ingresos declarados.

A modo de ejemplo de estas inconsistencias tomamos a los principales clientes de Tabesa entre los años 2014 y 2016. Uno de ellos es CDF SA, de Claudecir da Silveira Savino y David Cuéllar Soler, ambos salpicados en supuestos hechos de narcotráfico, autotráfico y contrabando. Esta compañía aparece en tercer lugar de la lista de clientes de Tabesa, con compras por G. 249.431 millones, entre 2014 y 2016.

Según las declaraciones de Tabesa ante la SET, las ventas a CDF SA solo en 2016 fueron de G. 1.317 millones. Por su lado, CDF SA declaró ante el fisco cero por ciento de compras de Tabesa.

Un cuadro existente en el documento detalla que los ingresos de CDF SA ese mismo año fueron por G. 338.319 millones, mientras sus costos fueron por más de G. 334.826 millones. La estimación de rentabilidad de CDF SA para ese año era de apenas 0.01%, mientras que su impuesto determinado fue de solo G. 18.955.976, de acuerdo al detalle.

Otra compañía con similar movimiento financiero es URU SRL, que en 2016 declaró ante el fisco ingresos por G. 88.379 millones, mientras que Tabesa dijo que sus ventas a esa compañía ese año fueron de G. 84.960 millones. En tanto que los gastos declarados por la firma fueron de G. 83.196 millones y su margen de rentabilidad no superó 0,02 %.

URU SRL no aparece con impuesto determinado.

Más ejemplos

La empresa A&O SA igualmente registra algunos movimientos curiosos en el año 2016, como ser que Tabesa, según declaró a la SET, le vendió por G. 893.700.000. La firma declaró ante el fisco que tuvo ingresos por G. 224.488 millones.

Por otro lado, A&O SA hizo constar que sus gastos eran de G. 221.693 millones, resultando un porcentaje de rentabilidad en el negocio de 0,00%, especifica el gráfico.

A&O SA figura con un impuesto determinado de G. 31.509.820.

Por último, tomamos a Dipisa Import Export (Distribuidora Liza), liderada por Alcides Frutos Arana, señalado en el marco de la operación “Nepsys” como miembro de una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos. La compañía aparece con compras de Tabesa por G. 893.200.000 en 2016, según declaró la tabacalera a la SET.

En tanto que Dipisa hizo constar al fisco que sus ingresos superaron ese año G. 284.671 millones, siendo sus costos G. 277.433 millones. El estimativo de margen de ganancia para la compañía ese año fue de 0,00 %, mientras su impuesto determinado fue de G. 88.111.914, detalla.

En el informe remitido a la fiscalía se sugiere una revisión detallada de las cuentas de inventario de las empresas involucradas para comprobar la veracidad de los datos expuestos en los balances impositivos.

Ganancias de billones

Mientras las principales compradoras de Tabesa tienen una estimación de rentabilidad baja, la tabacalera del grupo Cartes registra ganancias superiores a 4,2 billones de guaraníes entre 2006 y 2021, de los cuales G. 2,3 billones corresponden al periodo de gobierno de Horacio Cartes, entre los años 2013 y 2018, de acuerdo a los detalles del informe financiero.

Tabesa registró un pico de ingresos en el año 2019 de G. 1,7 billones, con un resultado contable (ganancia) –también el más significativo– superior a G. 570.951 millones (ver info).

Sin registros de DD.JJ. en el sistema de Tributación

En el informe financiero también se detalla “la existencia de gran número de clientes cuyas supuestas compras declaradas por Tabesa no encuentran contrapartida en sus declaraciones tributarias o no son declaradas por no estar registrados como contribuyentes; o no guardan consistencia con negocios del mismo giro comercial, orientados a generar lucro”.

“Se observan también clientes cuyas declaraciones impositivas registran costos inferiores a las ventas declaradas por Tabesa, lo cual indica, cuando menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más, es indicio de declaración falsa (ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido)”, agrega el documento.

Para ejemplo, están Falcon Poty (Julio Borgoñón), a la que según Tabesa le vendió entre 2014 y 2016, por más de G. 21.661 millones. Sin embargo, no hay registros de la declaración de ingresos y costos de esta compañía ante SET en ese lapso, según el informe.

Gerónimo Sotelo Collante es otro a quien, según Tabesa, le vendió por G. 29.194 millones, pero tampoco existirían datos en las DD.JJ. Iracis-IRE del mencionado como cliente.

Otros que tampoco tienen declaraciones ante Tributación, de acuerdo al documento, son Mario Rubén Bogarín, Pedro Ramón Rojas y Establecimiento Chajha SA. Esto, a pesar que Tabesa declaró ventas (ver info) para cada uno de ellos, según el sistema Hechauka.

Brazo logístico

“Esta situación demuestra que muchas de los distribuidores existen solamente como un brazo logístico de la empresa principal. Adicionalmente, y no menos importante, es mencionar que todos los clientes referidos registran domicilio fiscal en ciudades fronterizas: Saltos del Guairá, Ciudad del Este, Corpus Christi, Pedro Juan Caballero, Encarnación, entre otras”, señala el documento.

Millones para offshore antes del escándalo Pandora Papers

Un sinfín de transferencias llamativas en las cuales el ordenante es Horacio Cartes detalla el informe. El ranking de “beneficiados” entre 2014 y 2022 está liberado por el banco de su grupo empresarial, con G. 415.766 millones, luego están el Club Libertad, con G. 329.577 millones; el propio Cartes que se autogiró G. 267.319 millones y Sarah Cartes, con G. 171.584 millones.

En el listado también figuran futbolistas, exministros, abogados y el diputado cartista Walter Harms, con G. 199 millones.

Por otro lado, Cartes igualmente en el año 2021 comenzó a transferir dinero a su offshore en Panamá: Dominicana Acquisition SA, según el detalle. El expresidente giró a esa empresa de portafolio alrededor de G. 1.101 millones en un periodo de nueves meses.

Un punto llamativo sobre estas transferencias es que el mandatario las realizó en forma correlativa a partir de febrero a setiembre del año pasado. Tras el escándalo del Pandora Papers en el cual se evidenció que Cartes no citó dicha empresa en sus DD.JJ., dejó de transferirle dinero, según los registros.

Dominicana Acquisition SA fue creada el 9 de noviembre de 2011, un año antes de que Cartes ganara las internas del Partido Colorado para las presidenciales, pero cuando ya claramente tenía intenciones de postularse a la presidencia.

Combatir el contrabando

El exministro de Hacienda y presidenciable cartista, Santiago Peña, es otro de los que salta con alrededor de G. 10.000 millones en transferencias por parte del banco del grupo Cartes en un periodo de poco más de dos años. Peña había prometido días atrás combate al contrabando. “Yo prometo que en mi gobierno eso no va a pasar. No voy a apañar desde el gobierno el contrabando”, dijo.