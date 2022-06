Diputados vuelven a sesiones virtuales para hacer campañas proselitistas sin complicaciones

El proyecto de modificación de varios artículos del reglamento interno de la Cámara de Diputados fue presentado ésta mañana por diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez y Cristina Villalba y por los llanistas Édgar Ortiz y Marcelo Salinas.

Lea más: Diputados buscan más “días libres” para la campaña electoral

Ante el desconocimiento de los artículos del reglamento interno a ser modificados porque no figuraban en el orden del día, el diputado Fernando Oreggioni (PLRA) pidió al pleno detallar el proyecto. El diputado Tadeo Rojas (ANR, HC) argumentó que el proyecto de modificación fue una propuesta de varios de sus colegas ante los casos masivos de contagios de covid-19 en funcionarios, diputados y en la ciudadanía en general.

Fueron modificados los artículos 56, 65, 66, 104, 110, 125, 126 y 177 del Reglamento Interno de la Cámara que guarda relación con el sistema de votos, conteo, participación de la sala de sesiones, dictámenes de comisiones en particular y general, el uso de tarjetas para el sistema de votación, igualmente la participación de los parlamentarios desde su despacho o domicilio y la prohibición de la participación en las sesiones virtuales de los que se encuentran fuera del país.

Lea más: Privilegios de legisladores están muy por encima del ciudadano “común”

La sesiones mixtas tendrán una vigencia hasta el mes de diciembre de este año. En busca de desmarcarse de las críticas, el diputado Rojas dijo que la Cámara de Senadores mantiene las sesiones virtuales (modalidad mixta) y que en el caso de los diputados se justifica porque muchos vienen de zonas lejanas.

Tratamiento no correspondía

El diputado Manuel Trinidad (PLRA, bancada L) pidió al pleno que el proyecto sea derivado a la comisión de Peticiones y que se le dé el trámite correspondiente. En el mismo sentido, el diputado Antonio Buzarquis, líder de la bancada L mencionó que el tratamiento del punto era ilegal y que dicha decisión debía dejarse en manos de la nueva mesa directiva, que asume funciones a partir del 1° de julio.

Buzarquis mencionó que no correspondía el tratamiento y que la modificación del reglamento no podría ser considerada en la misma sesión en la que fue presentada. Pidió el aplazamiento del proyecto, aunque sin éxito. En contrapartida, el diputado Enrique Mineur (PLRA, llanista) pidió que se constituyan en comisión atendiendo a los casos de contagios por covid que se fueron registrando y que están causando “cierto pánico en la población”. Lo dijo pese a que según el reglamento no correspondía su tratamiento.

Pretexto para hacer campaña

El diputado Sebastián García, líder de la bancada del PPQ manifestó que están poniendo un nuevo pretexto para no acudir a las sesiones, para que los raboneros no sean sancionados y puedan sesionar desde sus vehículos. Indicó que con las sesiones presenciales ya casi no van y que con las virtuales menos lo harán.

Lea más: Algunos legisladores sesionan desde el auto

Añadió que lo correcto sería que la decisión se sustente con un dictamen del Ministerio de Salud. “Quiero ver si el trabajador normal y el ciudadano de a pie va a decidir porque sí nomás volver a la virtualidad”, dijo y cuestionó a sus colegas porque se muestran muy preocupados por la ola de contagios, pero que en la sala de sesiones muchos no contaban con tapabocas. “Sabemos que empieza la campaña y ésta es la excusa”, dijo.

La diputada Kattya González (PEN) lamentó que como primer punto del orden del día hayan antepuesto un nuevo privilegio para los diputados sin tener un dato epidemiológico. Pidió a sus colegas también poner a consideración la sustitución de los raboneros, pero el punto no fue tenido en cuenta. Alertó que las sesiones virtuales de las comisiones no funcionaron y que incluso ahora eliminaron del reglamento que se graben las reuniones. “Quieren apagar la luz y estamos llenos de haraganes y raboneros”, indicó.

El diputado Jorge Brítez (Independiente) cuestionó que el presidente Mario Abdo Benítez presente el viernes su informe de gestión de forma virtual. Indicó que el mensaje que da el presidente es que se va a encerrar y reemplazó su eslogan de Marito de la Gente por Marito virtual.

Por su parte, el diputado Édgar Acosta (PLRA) pidió a sus colegas no caer en la hipocresía con el discurso de que quieren la virtualidad de las sesiones de la Cámara pero en horas de la noche van y hacen campaña de y se cruzan con cientos de ciudadanos en actos proselitistas.

La diputada Jazmín Narváez (ANR, oficialista), respondió a su colega Acosta y dijo que no se trata del temor de ir a contagiarse en la sala de sesiones, sino que pasa que uno este contagiado esté vedado de participar en temas de importancia para el país.

El diputado García pidió el retiro de su bancada de la sesión y el de la bancada del PEN por no permitir que en el texto de modificación del reglamento incluyan que las sesiones virtuales se permitan sólo a quienes presenten justificativo médico y que se les prohíba de participar en campaña.

Inmediatamente al término de la aprobación del punto el diputado Raúl Latorre (ANR, HC) pidió al pleno poner en vigencia y que los diputados ausentes puedan conectarse de forma virtual. La llamativa actuación sería porque estaban en el orden del día el protocolo internacional de trazabilidad del tabaco y una ampliación presupuestaria de G. 64.707 millones para la Fiscalía General del Estado.