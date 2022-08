Liberales que dieron quórum que salvó a fiscala general Quiñónez ahora piden nuevo juicio político

En la siesta de este martes, miembros de la bancada “L” del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal general de Estado, Sandra Quiñónez, un día después de que la Cámara Baja archivara el pedido anterior de juzgamiento a la titular del Ministerio Público, en una sesión que alcanzó el quórum requerido debido a que los legisladores de esa misma bancada liberal decidieron permanecer presentes.

El documento de solicitud del nuevo juicio político lleva las firmas de los diputados liberales Pastor Vera Bejarano, Ernesto Pavón, Ariel Villarga, Roya Torres y Fernando Oreggioni, cinco de los 18 legisladores liberales que, junto con dos colorados oficialistas, dieron quórum a la sesión en la que se rechazó ayer el pedido anterior de juicio político a la fiscal general Quiñónez.

Este sería el cuarto pedido de juicio político que afronta la fiscal general Quiñónez, a quien los diputados liberales acusan en su solicitud de “mal desempeño de funciones públicas”.

Alegan “una confusión” al dar quórum

Al anunciar el nuevo libelo acusatorio, la diputada Celeste Amarilla indicó que a las 11 causales existentes en el proyecto archivado se sumaron solo dos nuevas, el caso “Smart” y un informe del instituto “InSight Crime”. Aseguró que son incontables las causales para destituir a Quiñónez y “no importa lo que diga el resto” van a seguir actuando como corresponde al impulsar este nuevo proyecto.

Aseguró que los parlamentarios que lo que sucedió ayer fue una “confusión” y que los parlamentarios que se quedaron a dar quórum y votaron a favor del juicio político en todo momento fueron los más defensores de la destitución de Quiñónez.

Amarilla dijo que deben asumir la responsabilidad de no haber previsto un “Plan C” en la multibancada, puesto que solo acordaron primeramente votar por el postergamiento sine die y luego, al no tener votos para ello, votar la aprobación o no del libelo.

“Acá hubo una confusión. No es la primera vez que nos pasa. Como muestra de que no hubo arreglos monetarios ni intereses personales, están presentando un nuevo libelo donde yo les colaboré”, indicó Amarilla, quien fue una de las liberales que se retiró de la sesión. “Soy de las que salí pero también pude haber sido de las que me quedaba. Créanme que hubo una confusión porque en todo momento del juicio hubo absoluta unanimidad de esta bancada”, afirmó.

“Hay cientos de motivos”

Por su parte, el diputado Celso Kennedy argumentó que hay numerosas causales para el enjuiciamiento, más allá de las presentadas en el nuevo acusatorio. Aseguró que solo basta con salir a la calle para ver la impunidad en miles de causas, desde las más pequeñas hasta las más grandes.

Consideró que si los fiscales permiten las chicanas lo hacen bajo el mando de Sandra Quiñónez y eso no se puede ocultar. “No funciona el Ministerio Público y la Fiscala General es culpable”, enfatizó.

Cabe recordar que la fiscala general Sandra Quiñónez ha sido acusada en repetidas ocasiones de tener afinidad con el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y de no impulsar investigaciones sobre presuntos delitos que podrían estar vinculados al exmandatario o sus intereses económicos y políticos.

El anterior pedido de juicio político fue impulsado luego de que el Gobierno de los Estados Unidos acusara en julio al expresidente Cartes de participar en hechos de “corrupción significativa” durante su mandato entre 2013 y 2018.

Todos los diputados de la facción cartista de la ANR votaron por el rechazo del juicio político.