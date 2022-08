Diputados analizan millonario préstamo y varias ampliaciones

Como noveno punto previsto a ser tratado hoy en Diputados, a partir de las 08:30, figura lo que originalmente fue un pedido de “tratamiento de urgencia” del Ejecutivo, para que en vez de colocar en el mercado bonos soberanos por US$ 142 millones, algo que ya está aprobado, se autoricen préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un monto similar.

A inicio de año se había autorizado al gobierno a emitir bonos hasta US$ 350 millones, de los cuales ahora se emitieron US$ 208 millones. Según el Ejecutivo, las condiciones internacionales hacen más favorables ahora adquirir préstamos en vez de emitir bonos, por lo que se solicita aprobar un préstamo de US$ 90 millones del BID y otro de US$ 50 millones del CAF, para calzar el déficit del presupuesto. Es decir unos US$ 140 millones en total (unos G. 973.000 millones).

Otra cifra millonaria es la que se pretende aprobar, en este caso de ampliación presupuestaria, es de US$ 276 millones (más de G. 1,9 billones) para compra de combustible, supuestamente con el objetivo de almacenar combustible aprovechando la baja internacional del precio.

También se volverá a tratar un proyecto de ampliación presupuestaria para pago de salarios y gratificaciones para funcionarios de la Contraloría, lo que representará un aumento presupuestaria de G. 11.101 millones para lo que resta del año. En Senado habían recortado unos G. 4.000 con relación a lo aprobado previamente en Cámara Baja.

Finalmente, también se plantea un aumento presupuestario para la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), por G. 16.279 millones, que deben ser destinados tanto a gasto corriente como para compra de medicamentos.