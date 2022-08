Lo que dice Hugo Velázquez sobre su designación como “significativamente corrupto”

La Embajada de los Estados Unidos, a través de su representante Marc Ostfield, anunció este viernes que el vicepresidente Hugo Velázquez fue designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de su país.

También el exfiscal Juan Carlos “Charly” Duarte Martínez, actual asesor en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), fue designado por el departamento de Estado de Estados Unidos como “significativamente corrupto”. Duarte es amigo y colaborador de Velázquez.

Ostfield señaló esta mañana que la designación de ambos se da “debido a su participación (de Velázquez) en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos. El anuncio del secretario Blinken también incluyó la designación de Juan Carlos “Charly” Duarte Martínez, por su participación en los mismos hechos”.

Agrega que “a pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al Vicepresidente y sus intereses financieros”.

¿Qué dijo Velázquez sobre su designación?

En cuanto a la acusación de soborno en su contra, el Vicepresidente indicó que “no tengo la más pálida idea porque no estoy investigado en ningún expediente. No tengo ni idea de la acusación. Yo jamás mandé a ofrecer nada en ningún expediente que ni siquiera conozco”.

Atendiendo a sus viajes constantes a los Estados Unidos, donde se reunió con representantes del Congreso y del Estado Federal, señaló que la designación lo “sorprendió”. “Nadie me advirtió de esto. Estoy en blanco, no sé de qué se trata cuando hacen referencia a mis negocios y a mis finanzas. Todos (sus negocios) están dentro de la Contraloría”, alegó.

Al ser consultado si tendría relación con el caso de Kassem Mohamad Hijazi (49), cuya extradición a los Estados Unidos se produjo recientemente, indicó: “El caso Hijazi que se inició bajo mi jurisdicción y tuve un reconocimiento por escrito realizado por el FBI”.

También descartó -por el momento- que el soborno que ofreció según los EE.UU. tenga relación con el “acta entreguista” de Itaipú, en lo cual estuvo involucrado.

Buscará acceder a acusación de Estados Unidos

Velázquez, igualmente, manifestó que buscará acceder al expediente de acusación que realizó esta mañana la Embajada de los Estados Unidos para defenderse. “No quiero sospechar nada. Quiero ir a tratar de conocer de qué se trata porque no tengo idea”, remarcó.

Fue consultado si ya conversó con Duarte sobre la designación y respondió que aún no logró comunicarse con él. En cuanto a la acusación del supuesto soborno que pesa en contra de ambos, manifestó que “estoy en un 99,9% seguro que Juan Carlos Duarte me va a decir que no (que no hubo ofrecimiento de dinero). Yo no le pedí que vaya a ofrecer algo en un expediente porque no estoy investigado”.

“Tengo que cuidar la relación entre el Gobierno y el Gobierno de los Estados Unidos. Siempre me consideré aliado de los americanos. Voy a buscar a tener acceso a los documentos para que me pueda defender”, acotó.

Además, señaló que Duarte, a quien confirmó como “su amigo”, no tiene relación alguna con el manejo de sus actividades financieras. “Él nunca fue mi asesor jurídico, es mi amigo”, sostuvo.

¿Cuándo se enteró de su designación?

El vicepresidente también indicó que se enteró sobre su designación minutos previos a la conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos. Fue el propio presidente Mario Abdo Benítez quien le comunicó tal información, según reveló.

Ayer, el movimiento Fuerza Republicana mantuvo una reunión en la que estuvieron presentes Abdo Benítez y Velázquez. El Presidente ya sabía entonces que alguien de su entorno cercano iba a ser designado como “significativamente corrupto”, conforme indicó el vicepresidente.

Velázquez contó a ABC Cardinal que le indicó al mandatario que si se trababa de él, como anticipándose al anuncio de los Estados Unidos, iba a presentar renuncia a su precandidatura a la Presidencia, lo cual confirmó este viernes tras ser incluido a la “lista Engel” de EE.UU.

“Yo ya le comenté al presidente Abdo de que, en caso de que sea yo, iba a tomar esta decisión (renuncia). El presidente Abdo me dijo que esto (designación) podía caer muy cerca suyo. Recién hoy, 5 minutos antes de la conferencia, el embajador le confirmó”, expresó. Tras su designación, aún no pudo conversar con Abdo Benítez, según confirmó.

Renuncia a su precandidatura y al cargo de vicepresidente

Atendiendo a que dijo desconocer sobre si existe una presunta investigación en su contra que derivó en la designación de los Estados Unidos, dejando entrever -de ese modo- que es inocente, fue consultado sobre el motivo de su renuncia a su precandidatura y a la Vicepresidencia. Respondió: “Renuncio porque tengo que demostrar mi inocencia. Voy a salir como Juan Pueblo a tratar de limpiar mi imagen”.

Sobre las chances electorales de su movimiento ante esta designación, indicó que si seguía como precandidato se verían afectadas. No obstante, manifestó que “nuestra lucha va a seguir”. Igualmente, Velázquez mencionó que aún no evaluaron quién puede asumir en su reemplazo la precandidatura. “Este fin de semana vamos a hablar. La única posibilidad de que me cambien es que renuncie y luego ver quién va a ocupar el cargo”, expresó.

Así también, manifestó que está pensando apartarse de la política. “Creo que sí. Todavía no lo analicé, pero lo lógico es que me retire”, comentó. En ese sentido, también confirmó que solicitaría a su esposa, la fiscala Lourdes Samaniego, que renuncie al Ministerio Público.

Fue consultado si también les pediría a sus hijos que están en la función pública renunciar a dichos cargos, a lo que respondió: “Qué tienen que ver ellos con una acusación en contra mía”. Tanto él como su esposa y sus hijos ya no pueden ingresar desde hoy a los Estados Unidos, según anunció la Embajada de dicho país.

Lo que dijo sobre designación de Cartes

El expresidente Horacio Cartes fue designado también como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos debido a actos de corrupción y vínculos con crimen transnacional y organizaciones terroristas.

El vicepresidente no quiso referirse a si HC debería tomar la misma decisión, de retirarse de renunciar a su candidatura, atendiendo a que Cartes es aspirante a presidente del Partido Colorado. “No quiero hablar de otro. De hecho, ya no lo hizo (eventual renuncia de Cartes a candidatura a presidencia de la ANR)”, manifestó.

Igualmente, dejó un recado para el movimiento Honor Colorado: “Si yo me mantengo en la candidatura, lógicamente no vamos a tener posibilidad, por eso estoy saliendo. No estoy diciendo que al pueblo no le importa lo que diga EE.UU. Claro que le importa al pueblo paraguayo lo que diga Estados Unidos”.

Esto señaló en alusión a las declaraciones del precandidato a la Presidencia por el cartismo, Santiago Peña, quien había indicado este jueves que “a la gente no le preocupa lo que dice la Embajada americana” o los Estados Unidos.