“Secreto a voces que finalmente va saliendo a la luz”, dice Rasmussen sobre Hugo Velázquez

El anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre la declaración al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, como una nueva persona “significativamente corrupta”, va generando distintas repercusiones en el ámbito político.

Al respecto, el senador patriaqueridista Stephan Rasmussen, refirió que todo el caso correspondía a un “secreto” que ya era conocido, sin embargo resaltó que esto ahora “va saliendo a la luz con los argumentos” para sostener tales acusaciones.

Con esto, el legislador refirió que existe también una “luz al final del túnel” en referencia a una nueva generación de políticos, buscando con ello una “depuración” de candidatos que puedan ser corruptos y finalmente ir afectando el desarrollo del país.

“No todos somos iguales. La corrupción llega y perjudica a toda la ciudadanía porque no hay medicamentos, no hay camas de terapia, hay educación, no hay caminos, nada”, manifestó.

Continuando, Rasmussen refirió que el candidato de Honor Colorado, Santiago Peña, es un “títere de Horacio Cartes”, reiterando con ello que el expresidente de la República también fue declarado como significativamente corrupto los EE.UU.

“Nosotros los políticos debemos entusiasmar a la ciudadanía para votar. Ojalá se de un cambio y una alternancia”, apuntó.

Dupla de Villarejo

Por otra parte, el senador habló sobre el precandidato a la presidencia por parte de su partido, el diputado Sebastián Villarejo, asegurando que se “está hablando con varios sectores” para llegar a definir su dupla electoral.

Además, consideró que ante la “bajada” de algunos precandidatos, la figura de Villarejo está siendo fortalecida.

“Tenemos todas las fichas puestas en Villarejo y estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que la ciudadanía vote el 18 de diciembre”, finalizó.

