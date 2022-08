Santa Cruz pedirá al CM iniciar proceso para relevar a Quiñónez y a Fretes

El senador Pedro Arthuro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP) adelantó a Abc que el próximo lunes, en la sesión del Consejo de la Magistratura (CM) solicitará a sus miembros para que en setiembre de este año se inicie el proceso para relevar en el cargo a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. El legislador asegura que hay una maniobra tendiente a forzar que la titular del Ministerio Público siga en su cargo, a pesar del fenecimiento de su mandato el 10 de marzo de 2023.

Incluso mencionó que se estaría gestando una posible reelección de Quiñónez, y para ello sería necesario prolongar la gestión de la fiscala general hasta que culminen las elecciones generales de abril.

Además del pedido para iniciar el proceso de integración de terna para la Fiscalía General, el senador manifestó que presentará el proyecto de reglamento que se podría utilizar para este concurso.

Santa Cruz dio como ejemplo el proceso llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, para relevar al entonces fiscal general Francisco Javier Díaz Verón, que duró 1 año y un mes, según los documentos que exhibió. Es por ello que debe iniciarse cuanto antes el proceso de relevamiento en el alto cargo del Ministerio Público, indicó.

Vacancia del ministro Fretes

De igual manera, Santa Cruz indicó que solicitará que en setiembre se inicie el proceso de conformación de terna para cubrir la próxima vacancia que se producirá el 10 de marzo de 2023 cuando el ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes cumpla en esa fecha 75 años de edad y, por consiguiente, deba abandonar la magistratura de forma obligada por disposición de la Constitución Nacional.

El Consejo de la Magistratura, que preside el Abog. Oscar Paciello Samaniego, aún no ha fijado las fechas de forma oficial para dar inicio al proceso de conformación de ternas para la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia. No es la primera vez que el Consejo no inicia en tiempo para presentar ternas al Senado, antes que se produzcan las vacancias, a pesar de que la ley no le impide realizar el llamado a los interesados en el concurso para participar del proceso de conformación de ternas.

Extraoficialmente, Paciello Samaniego había declarado que el Consejo de la Magistratura iniciaría en diciembre próximo el proceso de integración de ternas para la Fiscalía General y para ministro de la Corte Suprema.