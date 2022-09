Pese a críticas por uso “electoralista” y “chantaje”, Diputados sancionan paquete de préstamos por US$ 635 millones

Una mayoría en Cámara de Diputados aprobó de vuelta aumentar el endeudamiento del país por unos US$ 635 millones, para cubrir obras públicas ya iniciadas y el pago de salarios de supuesto personal de blanco ya contratado, compra de vacunas, entre otros rubros, que -pese a estar presupuestados a inicio de año-, no tenían financiamiento real.

Lea más: En Senado aprueban préstamos internacionales para pagar salarios y vacunas

Pese al expreso rechazo del cartismo -algunos con tufo a internismo electoral- y críticas de otros partidos, el Ejecutivo obtuvo estos créditos para financiar obras y gastos en salud, incluida la compra de vacunas y pago de salarios. Los colorados oficialistas también trataron de sacar rédito electoral haciendo loas al presidente Mario Abdo Benítez y el precandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) enfocó su crítica en el gran endeudamiento que asume el país y el peligro que representa asumir créditos para cubrir gasto corriente como salario, sin la debida transparencia y sobre todo en año electoral.

“Para contratación de personal de salud tenemos US$ 51 millones entre los dos préstamos, o sea no tiene que faltar un personal de salud en ningún lugar del país; sin embargo, uno se va acá a 30 km y no existe un médico en el puesto de salud. Esa es la realidad”, afirmó Vallejo como parte de su crítica.

“¿A donde lo que se va esta plata? Jornales, US$ 24 millones. Honorarios profesionales, casi US$ 2 millones”, continuó diciendo. Posteriormente, agregó: “Yo creo que la ciudadanía merece saber a quién se le va a contratar en este periodo de tiempo y por tanto dinero y si es que es para cubrir salarios hasta fin de año, qué es lo que pasa con el presupuesto que se presenta, que ya no se prevé el salario para para todo el año y coincido con Celeste (Amarilla), siempre es un presupuesto mentiroso”.

“Hoy vamos a estar dando otra vez carta blanca a este gobierno ineficiente” cuestionó finalmente Vallejo, que reclamó que Hacienda no publique los datos de la “bicicleteada” que viene haciendo hace décadas el gobierno con la deuda en los últimos 20 años.

El diputado Carlos Silva (PLRA, dionisista) afirmó que se sienten “usados y chantajeados” puesto que en ambos créditos, juntaron el tema salud y obras públicas para justamente evitar que se rechace alguno de ellos por separado. También reprochó que los colorados oficialistas no solo defiendan el proyecto, sino alaben al Gobierno por hacer obras en base a endeudamiento.

“No nos toquen tanto la oreja, porque nos pone nerviosos que se hagan los guapos con la plata ajena”, dijo Silva.

Otro crédito de US$ 215 millones para tramo Nanawa – General Bruguez

Ya con menos cuestionamientos, se sancionó un crédito también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 215 millones para la culminación de obras correspondientes al tramo cruce Nanawa – General Bruguéz en el Chaco.

Finalmente, como cuarto punto, también la Cámara Baja también sancionó un crédito de US$ 20 millones para destinar al programa de “Promoción de la Inversión privada en eficiencia energética en el sector industrial en Paraguay’.

Todos estos planes de endeudamiento pasaron al Ejecutivo para su promulgación o veto.