Ávalos cuestiona falta de coraje del juez Florentín para plantarse a Cartes

“No me sorprende en absoluto. Cuando se declaró incompetente ya sabíamos lo que se venía. La corrupción y la impunidad se debe a que hay muy pocos magistrados que tienen el coraje de plantarse cuando están de por medio grupos de poder”, cuestionó el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA).

El viernes pasado, el juez Raúl Florentín rechazó la aclaratoria planteada por el senador Jorge Querey (FG), titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, sobre el pedido de utilizar la fuerza pública para que el expresidente Horacio Cartes, señalado como “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos, comparezca a declarar ante el órgano bicameral.

Querey había presentado la aclaratoria luego de que Florentín denegara un auxilio judicial para que el exmandatario acuda a declarar ante la CBI sobre la declaración de los EE.UU. como “significativamente corrupto” y la investigación transnacional que obstruyó siendo presidente, que involucra a su socio, en aparente alusión a Darío Messer.

En una resolución anterior el juez Penal de Garantías resolvió comunicar a Cartes de la citación para mañana, a las 09:30, en el Congreso, en el que no le obliga a concurrir y le faculta a responder por escrito con el argumento de que tiene fueros como senador vitalicio.

Analizarán pasos tras negativa del juez

Ávalos dijo que mañana analizarán los pasos que darán como órgano bicameral de investigación, cuyo vigencia se extendió a 30 días más. Indicó que en la CBI no están de acuerdo con la resolución del juzgado porque basa su decisión en que Cartes por ser senador vitalicio tiene fueros. “Le invito al juez que lea el artículo 191 de la Constitución sobre las inmunidades, en el que habla claramente que se trata de procesos y esta comparecencia de ninguna manera se trata de un proceso, es una comisión bicameral de investigación”, enfatizó.

Añadió que la propia Constitución habilita a la CBI a investigar inclusive a sus miembros y no es un proceso, no surge pena, ni sanción “Está obligado a comparecer, así como están obligados diputados y senadores. Los antecedentes están a la vista: el diputado Erico Galeano (ANR, HC) compareció, está obligado, por eso no estamos de acuerdo que amparado en los fueros se tenga que hacer vía oficio. Reitero: es una investigación no un proceso judicial”, enfatizó.