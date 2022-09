Borrador de informe de CBI de lavado de dinero se conocería en la primera quincena de octubre

“Creo que en la primera quincena de octubre vamos a estar entregando el informe”, sostuvo esta mañana el senador Jorge Querey (FG), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y delitos conexos.

Aclaró que dicho documento será un “borrador inicial” sobre el informe final que deberá presentar la CBI sobre las investigaciones que realizaron.

Fue consultado si existe una resignación ante la negativo de la comparecencia del expresidente Horacio Cartes ante dicha instancia y el senador descartó tal situación.

“No, no hay resignación. Aquí es una cuestión de ir empujando día a día y consolidando. Hoy tenemos acceso a documentación institucional muy importante que en otras circunstancias no habría ocurrido. ¿Tenemos limitaciones? Claro que tenemos; detrás del secreto bancario se esconden muchas cosas, detrás del tema del expresidente o de los fueros se esconden cosas, pero no vamos a pedirle a la CBI solucionar un problema institucional del Paraguay en todas su facetas”, agregó.

Recurrieron decisión de juez que benefició a Cartes

Igualmente, manifestó que decidieron recurrir la resolución del juez Raúl Florentín, que argumenta que HC puede responder a las consultas por vía escrita sin tener que presentarse ante la CBI, porque la consideran inconstitucional y a fin de que no quede como un precedente.

“No podíamos dejar de apelar esto porque hay que sentar precedente jurídico. Si uno no solicita una revisión de una medida que creemos que no corresponde de acuerdo a la Constitución, tenemos que reclamar eso. Si queda sin reclamo, entonces queda firme esa resolución y aquí en adelante la interpretación va a ser esa”, sostuvo.

Querey, asimismo, no descartó que la CBI convoque a más personas o autoridades en el marco de las investigaciones.

Pedido de informe sobre comisarios

La Comisión Bicameral había solicitado a la Contraloría un informe sobre las declaraciones juradas de 300 comisarios que operaron durante los últimos cinco años en puestos críticos o fronterizos.

Al respecto, el senador del Frente Guasu indicó que este pedido de informe no representa “inculpar” a ningún comisario.

Agregó que la solicitud responde a una evaluación que realizan sobre la Policía en el marco de la investigación que realizan sobre el lavado de dinero.

Tampoco descartó convocar a autoridades policiales o comisarios en caso de hallar irregularidades.