Diputados piden informes al Incoop sobre intervención de la San Cristóbal

El diputado patriaqueridista Sebastián García en el espacio sobre tablas presentó el pedido de informe al Incoop sobre el resultado de la intervención de la Cooperativa San Cristóbal. Pide detalles de como marcha la intervención, estado de liquidez, el estado financiero y entender hacía donde apunta la intervención. Agregó que la intervención debe garantizar la continuidad del negocio y no paralizarlo como ocurre ahora en donde a los ahorristas se le tiene en una especie de corralito que no puede disponer de su dinero.

“Estamos ante un escenario complejo y delicado pues atendiendo a toda la parafernalia que involucró el esquema que involucraba a un colega nuestro (Juan Carlos Ozorio) que llevó a la intervención de San Cristóbal y hasta hoy a más de seis meses de la intervención no se tiene absolutamente nada resuelto. Lastimosamente por incapacidad o falta de voluntad de la comisión interventora. La situación de la cooperativa ya pudo haberse subsanado, pero siguen allí dilatando”, dijo Sebastián García (PPQ).

Por su parte, el diputado oficialista Hugo Ramírez manifestó que se debe transparentar el sistema de elección de autoridades de las cooperativas para evitar que la cúpulas y los clanes familiares se eternicen y tomen como empresas privadas los entes cooperativos.

“Hay que profundizar el sistema de manejos de las cooperativas. Hoy Paraguay tiene un daño reputacional por qué hay sospechas de que pertenece a un esquema internacional de financiamiento del crimen organizado y el terrorismo. Los sistemas de control no funcionan, se eternizan las cúpulas de las cooperativas y manejan el dinero del ahorrista como una empresa privada. Se debe proteger el manejo multimillonario que se dan en las cooperativas, se debe dar pasos firmes para que a través una legislación podamos darle al ahorrista una mayor garantía que pueda basarse en el control mutuo de los recursos”, dijo Hugo Ramírez (ANR- FR).

Hay que institucionalizar el Incoop para proteger el ahorro

Por su parte el patriaqueridista Sebastián Villarejo indicó que se debe hacer un cambio profundo en el Incoop por que es inamisible que sus autoridades también sean cooperativistas y muchos de ellos candidatos políticos. Indicó que se debe institucionalizar y no politizarlo.

“El incoop no puede seguir funcionando así, estando a cargo de quienes debe controlar el Incoop. No tiene lógica que sean presidentes de cooperativas y otra vez candidatos y políticos las autoridades del Incoop. Debe ser una institución transparentada y legislada, similar al lo que pasa como los bancos centrales, pero adaptado a mundo cooperativo, con personas técnicas e idóneas, pero que no formen parte de otras cooperativas o sean candidatos”, puntualizó Villarejo.

En el mismo tenor se expresaron los diputados; Édgar Ortíz, Celeste Amarilla, Edwir Reimer, quienes además solicitaron la implementación del sistema D’Hondt en elecciones de cooperativas.