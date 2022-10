HC vino “de la marginalidad” y siguió así, dice Mario Abdo

El mandatario dialogó anoche en el programa En Detalles de ABC Tv, en donde se explayó sobre su política de gobierno. Igualmente despotricó contra su rival en la pugna por dirigir la ANR, Horacio Cartes, y contra el aspirante presidencial Santiago Peña.

“Estoy seguro que este señor (Horacio Cartes) ni idea tiene lo que significa para el cristianismo Jerusalén. Su idea simplemente fue “HC Innovation”. Utilizó la diplomacia para hacer negocio, como utilizó toda la estructura del Estado para hacer negocio e institucionalizó la corrupción dentro de la burocracia pública. La misma cosa hoy tiene Orquídeas con Taiwán”, aseveró.

Respecto a si maneja datos de un pedido de extradición contra Cartes, dijo desconocer cualquier información. Sin embargo, acusó a Cartes de arruinar cualquier legado de su gobierno debido a su codicia y marginalidad.

“La codicia ilimitada le lleva a una situación como esta la que está viviendo (ser designado como significativamente corrupto). Imaginate una persona que viene de la marginalidad, se le construye un puente de oro y llega a la presidencia de la República y termina otra vez en la marginalidad por su avaricia ilimitada”, recalcó.

A Peña le importa Tabesa, no el Paraguay, dijo

También cuestionó al aspirante presidencial y ex ministro de Hacienda del cartismo Santiago Peña por sus discursos contradictorios; negar que exista lavado de dinero en el país y decir que el contrabando de cigarrillos es un problema solo del Brasil.

“Si dice que el contrabando de cigarrillo es un problema de Brasil, lo que está diciendo es ‘yo (por Peña) estoy al margen de la comunidad internacional”, señaló.

“Demuestra qué intereses va a defender y no son intereses de la nación paraguaya. ¿Cómo se lucha contra el crimen organizado?, de manera globalizada. ¿Que es lo que más eficientemente se globalizó en el mundo?, el crimen organizado. No podés darle la espalda a un aliado estratégico como es Brasil en la lucha contra el crimen organizado y que un hombre de Estado diga ‘ese es un problema de Brasil no me preguntes a mí porque estoy en campaña”, dijo.

“Qué credibilidad tiene una persona que tenga esa postura ante la comunidad internacional y que te evidencia claramente que Tabesa (empresa de Cartes) está por encima de que el Paraguay tenga armonía en la comunidad internacional. El contrabando es precedente del lavado de dinero. La supuesta capacidad sin un horizonte moral no sirve para nada”, manifestó el jefe de Estado.

Abdo refirió que no se arrepiente por haberse abrazado a Cartes cuando buscó gobernabilidad en el pasado, pero aseguró que no se repetirá en esta ocasión sea cual fuere el resultado de las internas.