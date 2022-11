Senadores critican cajoneo de datos sobre secuestrados por el EPP

El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA), vocero de la reunión, afirmó que salió “muy decepcionado” de la reunión porque el exministro de Justicia Édgar Olmedo y el actual ministro, Daniel Benítez, no respondieron claramente la consulta del porqué omitieron la información sobre los secuestrados Óscar Denis y Félix Urbieta en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El senador liberal mencionó que no contestaron las preguntas o simplemente las evadieron. También resaltó que los convocados por la Mesa Directiva demostraron un “enorme desconocimiento del sistema legal paraguayo” y se olvidaron de la Constitución Nacional. “Ellos debían pasar (los datos que recibieron) al fiscal interviniente”, indicó, al señalar que la información debe ser discriminada por el fiscal del caso y no por las autoridades.

“Ellas (familiares de Denis y Urbieta) se preguntan porqué no hicieron el seguimiento, y porqué no comunicaron al fiscal, y (Olmedo y Benítez) no respondieron esas dos preguntas simples y concretas. Puede ser un delito ocultar información, o una frustración de una persecución penal”, sostuvo Ayala.

Tres departamentos bajo una especial atención del Ejecutivo

Indicó que por la ley de seguridad interna y el decreto del Ejecutivo los departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción merecen una especial atención. “En esa zona están los grupos criminales que son responsables de más de 75 muertes”, indicó.

Acerca de la consulta de por qué no hicieron seguimiento del caso y no derivaron a la Fiscalía la información, el senador liberal mencionó que “ellos respondieron que hay una resolución que dice que tienen que enviar a tal parte” (sic).

“Ninguno de los senadores estaban contentos con las respuestas. No comunicaron a la Policía, ni al Ministerio del Interior y al Ministerio Público”, indicó el senador.

Mencionó que el responsable es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y quien debe poner orden con sus ministros, incluso dijo que se debe destituir a quienes estén salpicados, porque es un peligro para la Nación.

También cuestionó que la autoridad de turno no haya tenido el control sobre la cárcel del Buen Pastor. “No pueden estar negociando si un féretro va a ir o no dentro del oratorio de la penitenciaría”, dijo el senador, quien anunció que verá con sus colegas qué acciones tomar.