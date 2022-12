Zárate sobre Valenzuela: “Justo la iglesia de pobres de Cristo le da la espalda a los chicos”

Para Nicolás Zárate, titular del MEC, no es sorprendente que Edmundo Valenzuela pida la derogación del convenio de cooperación de la Unión Europea bajo el pretexto de que Europa supuestamente quiera imponer su educación fallida y la disminución de la población mundial, lo que para el ministro no tiene coherencia ni hilo conductor.

“Me sentí con dolor fuerte, apenado, no esperaba eso, menos de Edmundo. Fue un golpe bajo, una ducha de agua fría y sinceramente duele cuando se falta a la verdad”, expresó Zárate.

Agregó que no quiere confrontarse con la iglesia y que por algo ya retiraron a Valenzuela. “Hay que saber retirarse en la vida”, aseveró. Criticó que el mismo arzobispo pida que se corte la alimentación y kits a las escuelas más humildes del bañado, que son escuelas de la Iglesia Católica, de fe y alegría.

Sin embargo, aseguró que está en conversación con monseñor Adalberto Martínez, con el que lleva un muy buen diálogo sobre varios temas relacionados a la educación. Indicó que este tipo de cosas perjudica a la gente, porque ya no saben a quién creer, si le creen a Adalberto o a Edmundo, lo que hace un problema para la iglesia misma.

“Más dolido por tener esa indiferencia hacia los chicos más necesitados. Justo que la iglesia de pobres de Cristo, le da la espalda a los chicos y nos dicen “vean de otro lugar”, como si fuera tan fácil conseguir G 100.000 millones. Esa plata no es de la iglesia, no es del Congreso, esa plata no es del MEC, es de esos chicos, para ellos la Unión Europea dio”, señaló Zárate.

Convenio fue escrito y ratificado solo en español, aclara ministro

Sobre la circulación de supuestos documentos del convenio de la UE que estaban en inglés para supuestamente ocultar condicionamientos, el ministro dijo que todo es mentira.

“El convenio solo fue escrito y ratificado en español. No hay ningún documento oculto. Lo que no está escrito no existe, pero lastimosamente es una campaña política y algunos referentes de las iglesias hacen que estemos saliendo a aclarar por enésima vez en concordancia con el comunicado que sacó Cancillería”, precisó.

Criticó que haya senadores que se presten a las mentiras, siendo que fueron los mismos que lo aprobaron en el 2020. Calificó la situación de “politiquería barata”.

Confirmó que la aprobación de la derogación de la ley 6659/20 ya produjo crisis, tras los cuestionamientos realizados tanto por Naciones Unidas como por Japón. Indicó que desde que se deja de respetar una ley que se convirtió en convenio, dejamos de ser un país serio.

“No sé cuál es la idea, pero le están castigando a los niños más humildes, más carenciados, a los que deberíamos estar cuidando y le van a estar sacando su alimentación, y eso no tiene nombre”, expresó.

Situación irregular de Narciso Velázquez

Sobre las convocatorias de algunos referentes de la Iglesia Católica a las manifestaciones contra la ley 6659/20, dijo que es una irresponsabilidad supina que no se puede adjudicar a la iglesia, si no a ciertas personas que pertenecen a la iglesia.

Agregó que la situación de Narciso Velázquez es irregular en el CONES, asegurando que no corresponde y que probablemente para distraer la situación irregular, Narciso se mete con el tema de transformación educativa.

Criticó que se utilice el tema para una cuestión política, más aún evidente cuando los opositores exigen que se trate mañana, cuando el presidente del Congreso pidió que se trate el 20 de diciembre.

“Nani Arrúa dijo que salió satisfecha de la reunión a la que me convocaron con la mesa directiva del Congreso y después dijo que va a votar por la derogación”, agregó.

Fustigó al cartismo por ser el bloque que está detrás de la derogación y trató de serviles a los legisladores de Patria Querida, recalcando que la consecuencia directa será contar con menos kits, menos alimentación, sin voucher de educación media y un inicio de clases precario.