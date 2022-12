Diez intendentes desatienden sus funciones y siguen en proselitismo

Uno de los intendentes que no pasaron el primer filtro en las internas del 18 de diciembre fue el cuestionado intendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (HC), quien afronta una intervención municipal y la ciudadanía no le dio su voto para ubicarse en la lista de diputados. Similar rechazo ciudadano tuvo Rodolfo Ferreira (HC), intendente de Choré, que no logró entrar a la lista de diputados. Lida Escobar (PLRA), intendenta de Nueva Colombia, no sigue en campaña por la diputación, al igual que su correligionario Silvio Peña, intendente de Emboscada. Asimismo, la liberal Sonia Fleitas, intendenta de Isla Pucú, no ingresó a la lista de senadores.

Renuncian el 30 de enero

Los que siguen en campaña y deben renunciar el próximo 30 de enero son el cartista Gil Amarilla, intendente de Obligado, candidato a diputado; Virina Villanueva (HC), intendenta de San Alfredo, sigue en campaña por la diputación; Del Pilar Vázquez, intendenta de Leandro Oviedo, es candidata a diputada por la Concertación.

Ya renunciaron

Los intendentes que ya renunciaron antes de las internas son: Ricardo Estigarribia (Villa Elisa), quien buscará ser gobernador de Central por el PLRA. Norma Zárate (Sapucái), sigue en campaña para ser gobernadora de Paraguarí por la ANR. César Torres (HC), exintendente de Santa Rita, busca ser gobernador de Alto Paraná.

Javier Pereira, exintendente de Cambyretá, busca la gobernación de Itapúa por la Concertación. El liberal Dan González, exintendente de Tobatí, busca ser gobernador de Cordillera. Cristhian Acosta (HC), exintendente de Abaí, buscar ser gobernador de Caazapá.

Luis Fernando González (FR) ex intendente de Capiatá, busca la Gobernación de Central. Mientras que María del Carmen Benítez (FR) renunció a la intendencia de Ybycuí y se quedó sin cargo porque perdió las internas coloradas.