Esperanza Martínez: “No podemos seguir siendo el país de las polladas”

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) entró en detalles sobre algunas de las propuestas que maneja la Concertación Nacional para resolver “problemas cotidianos” que aquejan a la población paraguaya, en momentos en que la alianza opositora arranca su campaña de cara a las elecciones generales de abril.

Uno de los ejes del discurso del candidato a la Presidencia de la República por la Concertación, el liberal Efraín Alegre, ha sido la lucha contra el crimen organizado, del que señala como figura representativa al expresidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), Horacio Cartes.

La senadora Martínez señaló que temas como el crimen organizado y la corrupción no pueden dejar de estar en ninguna agenda luego de las revelaciones de supuesto lavado de dinero al que Cartes ha sido vinculado o las acusaciones de corrupción hechas por Estados Unidos contra figuras de alto nivel del Partido Colorado, como Cartes o el vicepresidente Hugo Velázquez.

Sin embargo, indicó que los problemas que se deben resolver para crear “condiciones para un nuevo Paraguay” son los cotidianos, señalando que la preocupación del ciudadano paraguayo se centra “en el bolsillo, en el plato de comida, en la posibilidad de ir a la escuela, a la universidad, tener una vivienda, un salario digno, pagar su luz, su agua, su teléfono”.

“Más allá de las discusiones políticas, la gente está harta de vivir mal, que no le alcance, de no tener derechos básicos, gran parte del país no tiene agua potable, caminos”, agregó.

Crear industria para más empleos, plantea Esperanza

La senadora del Frente Guasu opinó que el Gobierno necesita idear políticas que permitan la generación de empleos y maximizar los beneficios de la capacidad del país para la producción de materias primas por medio de la industrialización.

“Toda la producción primaria que tiene Paraguay tiene que tener un valor agregado, tenemos la producción de alimentos y tenemos que generar la producción de industria, hay que plantearse no colocar toda nuestra riqueza en una bolsa y sacarla afuera”, dijo.

Con ese objetivo, planteó la creación de “polos industriales cerca de los polos de producción”, lo que a su juicio podría agregarse, como ocurre en ciertos ejemplos, incluso un valor turístico a la producción primaria e industrial.

“La industria siempre produce más empleos que la producción”, enfatizó la senadora Martínez, insistiendo en que hay que cambiar el modelo actual “solamente extractivista” y comenzar a crear “cadenas de valor local y territorialmente”.

La senadora dijo que durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) se dio inicio a un proceso de reforma social y económica que tenía proyección a 20 o 30 años, que “se cortó por el camino”, y dijo estar segura de que una victoria de la Concertación en las elecciones de abril volvería a poner en marcha ese proceso, teniendo como uno de los ejes centrales la renegociación en Itaipú para garantizar la soberanía energética del país como impulso para la industrialización.

“No podemos seguir siendo el país de las polladas y tallarinadas”, sentenció la senadora Martínez.

Puertas abiertas en la oposición

Al dar inicio la Concertación a su campaña política y sus recorridos proselitistas por el país ante los comicios de abril, la senadora Martínez insistió hoy en que “las puertas siempre están abiertas” para lograr la unidad con otros sectores de la oposición que actualmente corren por fuera de la alianza, como es el caso del movimiento que impulsa las candidaturas de Euclides Acevedo y Jorge Querey –este último compañero de Martínez en el Senado por el Frente Guasu– a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente.

Señaló que la noción que la Concertación buscará delinear al público durante la primera etapa de su campaña es que “este proyecto es de todos los paraguayos y paraguayas”, un mensaje que retrató como opuesto al discurso colorado de unidad exclusivamente partidaria.

“El mensaje de nuestro adversario es ‘nosotros somos uno’, solamente colorados (…). Del otro lado estamos los paraguayos. Las puertas abiertas para todos, de todas las carpas políticas (…), los no simpatizantes de la política. Tratamos de pelear juntos por un país nuevo, decente, de oportunidades”, dijo la senadora.

Sobre la diferencia de posturas dentro del Frente Guasu - Ñemongeta, un conglomerado de varios partidos y movimientos de izquierda que se han dividido en sus apoyos para proyectos presidenciales, con parte de la agrupación en el bando de la Concertación y otro sector apoyando la candidatura de Euclides Acevedo, la senadora Martínez dijo que las “miradas diferentes” de cada partido y movimiento que conforman el Frente Guasu se respetan y aceptan.

Sin embargo, señalo que el Frente Guasu llegará unido a las elecciones de congresistas y concejales departamentales, para las que los partidos y movimientos trabajan juntos.