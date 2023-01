Han pasado tres meses y Fiscalía sigue sin avanzar sobre informe de CBI

La Cámara de Senadores remitió a la Fiscalía General del Estado el pasado 28 de octubre las conclusiones finales de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, en el que exponen detalles de la existencia de una ruta interna por donde se transporta el contrabando de cigarrillos desde la salida de los depósitos.

El documento también menciona que, según un informe de Inteligencia de la Seprelad, Tabacalera del Este SA, cuyo accionista principal es Horacio Cartes, vendió al mercado local 96,24% y sólo exportó el 3,76% de su producción al mercado internacional entre el 2013 y el 2021. Se evidencia que la cantidad de venta en el mercado local supera la capacidad de consumo en el país.

“Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, había señalado el senador Jorge Querey, expresidente de la CBI cuando detalló las conclusiones y también refiere que, según el informe del Consejo Nacional de las Naciones Unidas, el control del ilícito en el Brasil viene por parte del PCC y el Hezbollah, grupo criminal al que el gobierno de Estados Unidos vincula con Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez.

El senador Jorge Querey había manifestado que lograron identificar a las empresas intermediarias que tienen vínculos con organizaciones terroristas y que están operando con Tabesa. Incluso, comentó que en el informe se detallan los “frondosos antecedentes” de directivos de firmas que son clientes de Tabesa, Palermo, entre otras.

Entre estos antecedentes, mencionó los delitos de lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, evasión impositiva, incluso algunos de ellos con investigación criminal con relación a asesinatos.

En el informe, también se menciona un reporte elaborado por Vanesa Neuman y Stuart Page denominado “The Many Criminal Heads of the golden Hydra (varios jefes criminales de la Hydra Dorada) en el que dice que Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que la mayor marca ilícita (Ocho) es propiedad del expresidente Cartes.