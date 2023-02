HC convirtió al país en la Colombia de Pablo Escobar, dice Efraín Alegre

Efraín Alegre, durante la presentación de la tercera propuesta de gobierno de la Concertación ayer, indicó que los casos de sicariato en el departamento Central y Asunción se deben a que somos “muy permisivos con quienes vienen del crimen organizado”. Agregó que las sanciones que Estados Unidos aplicó al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez, ambos del Partido Colorado, proyectan una triste imagen de Paraguay ante la comunidad internacional y lamentablemente desde la ANR se trata de minimizar el daño que estos dos referentes colorados hacen al país.

“Desde el 2013 nos están presentando como la Colombia de Pablo Escobar a causa de la mafia que se ha instalado en el Paraguay”, dijo Efraín Alegre.

Lamentó que desde el 2013, en coincidencia con la asunción en el cargo de Horacio Cartes, se normalizan los casos de sicariato, permitiendo incluso que avance al departamento Central e inclusive a Asunción.

Esto lo dijo al ser consultado sobre el asesinato por sicarios de Ederson Salinas Benítez, alias “Ryguasu”, señalado como una figura clave del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera entre Brasil y Paraguay, pero que recorría la zona céntrica de Asunción sin ser ni siquiera investigado.

Trae aislamiento

A juicio de Alegre, hechos como el registrado el sábado último “nos presentan ante el mundo como la Colombia de (Pablo) Escobar Gaviria”, calificándolo como una consecuencia de haber sido muy permisivos con quienes vienen del crimen organizado, de la ilegalidad y presentarles como exitosos empresarios”.

Efraín Alegre, quien ha basado gran parte de su campaña electoral en la promesa de combate frontal al crimen organizado, con el que ha vinculado a Santiago Peña (ANR) y al padrino político de este, Horacio Cartes, dijo que la sensación de que Paraguay es un país “tomado por la violencia” resulta en la pérdida de inversiones extranjeras y eso nos está llevando hacia el aislamiento comercial y político.

“Estos proyectos de Cartes, de Santiago Peña, lo que hacen es, en primer lugar, traernos sanciones y conducirnos hacia el aislamiento. La comunidad internacional ya no tolera el lavado de dinero o que salgan toneladas de cocaína de un país sin que se tengan sanciones”, dijo el presidenciable.

Agregó que Santiago Peña antes que presentar sus propuestas de gobierno insiste en desmeritar las propuestas que se impulsan desde la Concertación porque le molesta que se busque el cambio. “Ellos salen a decir que no se puede, pero no dicen por qué no se puede. Ellos solo apuntan al continuismo”, puntualizó Alegre.

Cuestionada decisión

La ANR atropelló su estatuto para salvar la imposibilidad de su presidente, Horacio Cartes, de firmar pedidos de préstamos y administrar sus fondos debido a las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos. Este hecho fue visto por varios sectores de la oposición como un intento de los colorados de minimizar lo grave de las sanciones económicas que impuso el país del norte no solo a Cartes sino además al actual vicepresidente Hugo Velázquez, ambos del Partido Colorado.