Reportan incidentes frente al Palacio de Gobierno

Tras la conferencia de prensa brindada desde el Ejecutivo para anunciar medidas paliativas ante la crisis del transporte público, la diputada Kattya González y el candidato a diputado Raúl Benítez intentaron ingresar al Palacio de Gobierno pero se generaron incidentes porque los efectivos de seguridad les impidieron el paso.

De acuerdo a las imágenes, la parlamentaria bastante enervada intentó ingresar indicando que se trata de un lugar público y quería hablar con el presidente sobre la situación del transporte público, al igual que su correligionario del Partido Encuentro Nacional.

Lea más: Crisis en el transporte: presentan proyecto para eliminar subsidios y piden acompañamiento de ciudadanía

Sin embargo, efectivos de la escolta presidencial los retuvieron y sacaron casi a rastras hasta la vereda. En ese momento, se estaba llevando a cabo una reunión de autoridades por el tema del transporte público y la crisis desatada por la escasez de buses y la gran demanda en “horas pico”.

El candidato y la diputada reclamaron a los gritos el deficiente sistema de transporte e indicaron que en promedio 50 días al año la ciudadanía debe perder por el transporte público, considerando las horas de tráfico y espera.

Acusaron de “ladrones y delincuentes” a quienes participaron de la reunión sobre el transporte público en el Palacio de Gobierno. Indicaron que el viceministro de Transporte actúa en contubernio con la Cetrapam y reciben millones de dólares al año en carácter de subsidio.

Lea más: Reguladas, pasajeros varados y transporte colapsado: Viceministro no tiene una solución

Luego del hecho, González publicó el video del suceso en sus redes.

Criminales, inútiles y solo saben responder con represión. La ciudadanía merece un transporte público digno YA, y vamos a seguir luchando incansables hasta que así sea. No nos van a callar. No nos van a censurar. Van a necesitar todo un ejército para solo hacer el intento.

La solución el Gobierno ante la crisis en el trasporte público

Al mediodía, miembros del Poder Ejecutivo brindaron una conferencia para anunciar medidas de emergencia ante la crisis. El viceministro de Transporte anunció que el Gobierno sacará 60 buses a las calles en horas pico para intentar mitigar la “sobredemanda” de pasajeros.

Lea más: Regulada de buses: usuarios pierden tres horas de su vida para llegar a sus trabajos

Así también, informó que aumentarán las multas para empresas que no cumplan con los horarios y la frecuencia de buses en calle acordados. Las empresas que no paguen la sanción, que ascenderá a G. 5.000.000, no podrán cobrar el subsidio que el Gobierno paga a las empresas de transporte para que la ciudadanía no pague el “precio real” del pasaje.

Consultado sobre los planes a mediano plazo para lidiar con la crisis en el transporte de pasajeros, el viceministro se limitó a responder que tienen prevista “la implementación del horario escalonado y la posibilidad de carriles exclusivos en troncales”, sin dar más detalles.