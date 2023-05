Diputados, por ahora, aplicaron “freno”

Ejemplo de esto es que durante la pasada sesión del miércoles 10, optaron por postergar por una semana el estudio de un préstamo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por US$ 52.292.000 para el “financiamiento del Programa de Saneamiento de Ciudades Intermedias”, a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Lo primero que habló el presidente electo (Peña) es: ‘No nuevas deudas’. Entonces por prudencia, presidente; atendiendo que es un contrato viejo del 2020 y considerando que entra un nuevo gobierno, nosotros en la Comisión de Cuentas y Control hemos dictaminado por el rechazo”, había argumentado el diputado Édgar Acosta (PLRA).

Normalmente, la mayoría colorada hubiese aceptado igualmente el crédito, sin embargo, en esta ocasión a pedido del diputado Ángel Paniagua (ANR, oficialista) se optó por el aplazamiento por una semana, lo cual implica que será estudiado de vuelta este miércoles.

En la misma sesión citada se rechazó un pedido de ampliación por G. 10.039.418.261 para la Gobernación de Misiones, pese a que tanto el gobernador saliente como el electo son colorados.

El dinero solicitado supuestamente era para financiar el programa de merienda escolar, pero según alertaron diputados opositores, el pedido ni siquiera estaba argumentado y ni siquiera establecía la cantidad de alumnos beneficiarios.

“Este es un chantaje emocional, decir que los niños se van a quedar sin merienda y detrás no se sabe qué hay. Está viniendo un gobernador nuevo, no sé si mejor o peor, pero no me parece para nada aprobar”, indicó la diputada Celeste Amarilla (PLRA).

Si bien el diputado y senador electo Derlis Maidana (ANR, HC) abogó por la aprobación al ser Misiones su feudo electoral, otros cartistas como Walter Harms optaron por rechazo ante la duda.

“En realidad a mí tampoco me queda nada claro, esta es una ampliación que no encuentro sustento, es un monto excesivo, creo que para transparentar y buscar mayor claridad y que vengan a explicarnos, deberíamos rechazar”, dijo.