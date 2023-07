Vallejo califica de “afronta al JEM y falta de respeto sistema de justicia” presidencia de Hernán Rivas

El senador cartista, Hernán Rivas, no puede ser titular del JEM a criterio de la diputada de Patria Querida, Rocio Vallejo, ya que además de las dudas en torno al título de abogado del legislador, no cuenta con la experiencia y ha mentido a la Contraloría General de la República (CGR).

“Si no tengo idea de lo que voy a evaluar, no puedo estar evaluando. ¿A quién le tenemos en el Jurado? A alguien que jamás tocó un expediente, alguien que probablemente no transitó por los pasillos del poder judicial, ni tiene idea de lo que es un proceso penal, civil, laboral, niñez, que son los diferentes fueros que debe juzgar”, lamentó.



Agregó que tampoco se puede alegar rodearse de los mejores asesores, porque sobre la responsabilidad del titular del JEM se sustenta la estabilidad de la estructura de una justicia que ya viene en emergencia desde hace tiempo, y de la que hace poco tiempo se desnudó el esquema extorsivo que funcionaba y sobre el que sigue habiendo dudas sobre si persiste.

Rivas es una falta de respeto a la Justicia

Dijo que no sabe cuál es la intención de poner a Rivas como titular del JEM, si serviría de un voto más, obedeciendo las órdenes que reciba.

Sin embargo, calificó que poner al senador cartista como presidente del órgano lo interpreta como una afronta a la institucionalidad del JEM y una falta de respeto sistema de justicia por parte de los políticos que lo decidieron.



“Este es un cargo por demás delicado, es una institución que está super objetada, donde hace poco nomás nos daba una señal malísima de enterrar un caso para no investigar la actuación de sus miembros en el caso de López Lohman. O sea, no importa que se haya actuado injustamente con alguien, con tal de proteger a determinadas personas”, criticó.

Intervención a municipios, prueba de fuego

Sobre la creación de las comisiones de intervención a municipios, dijo que estas semanas se definirán varias resoluciones, donde se verá el comportamiento de los nuevos legisladores, y sobre todo de la oposición.

“Hoy se estableció un plazo para presentar las nóminas para la conformación de estas comisiones de intervención, de los municipios de Puerto Casado, de Ñemby y Valenzuela. Ahí vamos a ver y medir la temperatura de como se viene este nuevo periodo, es el primer gran desafío que vamos a tener, porque existen situaciones sumamente graves de corrupción”, alegó.



Además de ser minoría en ambas cámaras, la diputada dijo que las intervenciones a los municipios demostrarán el comportamiento de los 32 votos opositores, teniendo en cuenta que los colorados son 48 del total de 80 integrantes de Diputados.

Pactos azulgranas

La diputada habló de su experiencia en el periodo pasado, cuando se hacían pactos azulgranas, entre liberales y colorados, para salvar a quien sea, considerando que para este periodo recién iniciado son tres municipios los que deben decidir si se intervienen o no, de los cuales dos son colorados y uno liberal.

“Hoy tenemos la de un hermano de un diputado en ejercicio, la de puerto casado, de Adorno. Esta es una persona que está imputada por el Ministerio Público por comprarse una camioneta con un cheque de la municipalidad, entre otras cuestiones que vamos a exponer en su momento”, agregó Vallejo.



Agregó que son 58 nuevos miembros en la Cámara de Diputados, solo 22 vienen del periodo anterior, por lo que espera que los nuevos integrantes vengan con un chip diferente y que piensen realmente en el electorado que los eligió, en los ciudadanos que están en los distritos con problemas graves de corrupción.