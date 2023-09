Opama: Viceministerio de Transporte ni siquiera tiene ingenieros para planificar sistema

Mauricio Maluff Masi, vocero de Opama, habló con medios de comunicación tras la reunión con Claudia Centurión, titular del MOPC, en la que la ministra se comprometió a contratar ingenieros técnicos con los que hasta ahora no cuenta el Viceministerio de Transporte, a fin de poder planificar el sistema de transporte público.

“Van a contratar ingenieros, que es algo que hacía falta realmente, para que puedan tener la capacidad técnica para poder planificar los cambios que necesitamos. Antes ni siquiera había eso. Para imaginarse la pobreza del Viceministerio de Transporte, no tenía ni siquiera los ingenieros del transporte que se requieren para planificar el sistema, como se debería haber estado planificando hace veinte años”, lamentó Maluff.

Contó que la ministra aseguró que es una prioridad culminar el Centro de Monitoreo, ya que no se puede ni siquiera planificar el sistema del transporte público si el Estado no tiene los datos que se requieren, y en este caso, aunque tuviera los datos, ni siquiera se tienen los ingenieros para utilizarlos. El vocero de Opama pidió que el Estado obligue a las empresas de transporte a compartir los datos que no quieren compartir.

Subsidio y precio del pasaje

El vocero de Opama dijo que no es un reclamo de la organización el bajar el precio del pasaje, pero insisten en que la inversión del transporte público se debe aumentar mucho, teniendo en cuenta que si va a bajar el precio del subsidio, al mismo tiempo se invierta en los cambios que se necesitan dentro del transporte público.

“Que se reduzca el subsidio, además, en las otras líneas que no están subsidiadas, que dependen de Dinatran por ejemplo, si me parece clarísimo que debe haber una reducción del precio del pasaje ahí”, agregó Maluff.

Agregó que Centurión prometió aumentar la participación ciudadana dentro de la planificación y el control del sistema de transporte público, además de que el Viceministerio de Transporte está recién en proceso de empezar a hacer los planes que se requieren.

Sumario a empresas del transporte público

Sobre el sumario a empresas de transporte que no tienen los colectivos que deben tener y otras irregularidades, dijo que aún no está finalizado. Criticó también la actitud de César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), quien exige que el Estado pague lo adeudado en cuanto al subsidio a las empresas para brindar un servicio acorde.

“No es lo uno o lo otro. La ciudadanía no va a estar de acuerdo en que sigamos pagando el transporte público mientras siga el deterioro. Si quieren que el Estado les pague, entonces debe haber una reforma seria del sistema de transporte público para que pueda aumentar la frecuencia, para que haya el servicio que la ciudadanía espera, para que entonces eso vaya de la mano de una regularización de pago de subsidio”, fustigó.

Integración de Opama a consejos

Consultado sobre si Opama integraría los consejos de billetaje y de tarifa técnica, Maluff afirmó que esta semana estarían concretando la personería jurídica de la organización, y luego de eso, exigirán integrar los comités.

“No tenemos un compromiso fijo todavía con respecto a eso, pero se mostró (la ministra del MOPC) con cierta apertura. Así que vamos a seguir insistiendo con eso y vamos a formalizarnos como organización en estas próximas semanas y ya esperamos participar de esos comités técnicos”, aseguró.