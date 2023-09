Riera dice que quieren empezar con 100 tobilleras electrónicas antes de fin de año

Las tobilleras electrónicas no serán una solución para los feminicidios, según explicó el ministro del Interior, por ser un problema más complejo, de profundas raíces culturales, económicas y sociales, pero aseguró que serán un paliativo para poder mantener a los agresores lejos de sus víctimas.

“El tema de la tobillera, como siempre aclara la Fiscalía General del Estado, es una medida alternativa para otro tipo de hechos punibles, no solamente para la violencia de género, que es la que nos preocupa”, alegó.

Lea más: Ejecutivo promete reglamentar ley de tobilleras electrónicas esta semana

Explicó que el decreto reglamentario está listo, faltando solo unos últimos ajustes, los fondos se están buscando, además de una alternativa posible para implementar un proyecto piloto. Sobre la tecnología a utilizar, dijo que tienen claro que deben preparar la rápida respuesta simultánea cuando el agresor abandona el perímetro para que se proteja a la víctima y se detenga al agresor, usando toda la capacidad de respuesta de la Policía.

Tobilleras electrónicas: “Si falla, nos vamos toditos”, dice Riera

Riera insistió en que lo preocupante es proteger la vida de los ciudadanos y dijo que cualquiera se puede equivocar comprando un auto malo, una raqueta que no funciona, pero que las autoridades no se pueden equivocar usando una tecnología para proteger a una mujer y a sus hijos, que no funcione, porque algunos quieren “picar una comisión”.

“Nunca en Paraguay se usaron estos dispositivos y todo acá sabemos que si llegamos a implementar un sistema malo, o para ahorrar plata, o para algún amigo, o si Dios no quiera, falla la respuesta y alguien con pulsera hace el daño a una persona, nos vamos toditos, nos va a costar el cargo a todos los que estamos acá, porque no tomamos las precauciones”, aseguró.

Lea más: Autoridades coinciden en necesidad de usar las tobilleras electrónicas

En ese sentido, dijo que ese es el motivo por el cual las autoridades del gobierno dan la cara y buscan equilibrar la urgencia de resolver el problema de la violencia y la seriedad del tratamiento del uso de tobilleras electrónicas como solución paliativa.

Ahorro del Estado con tobilleras electrónicas

Habló sobre la idea planteada por el ministro de Justicia, Ángel Barchini, quien propuso que para que la medida sea sostenible, si no hay presupuesto, la mejor jugada sería que paguen el doble aquellas personas con medidas sustitutivas que puedan pagar, y con eso subsidiarían a las familias más humildes.

“Esos son números que tenemos que cerrar, pero yo ya les dije los números que nos dieron en la reunión pasada, estos dispositivos cuestan el 10% de lo que costaría un detenido en cualquier de nuestras prisiones”.

Lea más: Tobilleras electrónicas: casi 6 años sin que se reglamente la ley

En ese sentido, afirmó que se calcula que un detenido o preso cuesta más o menos a los paraguayos entre G. 600 y 700 mil por día, casi US$ 100, y que las tobilleras electrónicas cuestan entre US$ 15 y 10 por día.

Números de violencia de género asustan

El ministro del Interior habló de los números de violencia de género, uno de los flagelos que creen tendrá una solución paliativa con la implementación de las tobilleras electrónicas.

“Vimos los números de la violencia de género, y asustan. Realmente hay mal calculado, alrededor de 70 hechos de violencia por hora solamente en Capital y Central. Entonces, esto nos obliga a tomar la decisión lo más rápido posible”, aseguró.

Lea más: Yamil Esgaib propone que procesados paguen por las tobilleras electrónicas

Agregó que el plan piloto se quiere hacer antes de fin de año con al menos 100 pulseras, en grupo de a 10 o 20 por mes, para ir viendo cómo responden las instituciones y ensayar para ver en cuánto tiempo llegan, identificar si en el área urbana es más fácil que en la rural, ver si se puede utilizar en la zona rural, y si el sistema no depende de una caída de la señal de internet o de la ANDE.

Interconsultas con países que utilizan tobilleras electrónicas

Dijo que mantendrán reuniones telemáticas con países que aplicaron sistemas que han funcionado probadamente en el extranjero, a fin de reducir los riesgos de implementación en Paraguay, ya que es un sistema nuevo que nunca se implementó en el país.

“¿Dónde se pone el implemento? ¿Quién programa el implemento? ¿Dónde funciona el monitoreo? ¿Puede ponerse en el interior de la República? ¿Se podrán fijar corredores para que puedan ir a trabajar en otros casos? ¿Cómo se hace cuando se pone orden de no acercamiento? A veces los perímetros son de 600 metros, 1 kilómetro, es muy poco espacio, como para que una fuerza pública pueda responder rápidamente”, expresó.

Lea más: Tobilleras electrónicas: este miércoles se tendría lista la reglamentación, dice Riera

Dijo que realizarán la reunión vía zoom con gente de España, Uruguay, Argentina para consultar sobre la tecnología que tuvieron, sus protocolos, quienes ponen la pulsera, desde que momento queda en control de la Policía, qué pasa si no se maneja la tecnología, quién capacita a los funcionarios y cómo harán las 4 instituciones para controlar 24 horas a los usuarios de las pulseras, qué pasa si algo no funciona, cómo se reparten las responsabilidades.

Seis empresas de tobilleras electrónicas

Riera contó que necesitan terminar de ajustar detalles para no cometer errores y que hasta el momento fueron 6 las empresas que se presentaron

“En honor a la verdad, no nos interesa quién gane, ni cuánto gane. Es legítimo que el sector privado compita. Lo que nos preocupa es no demorar porque están en juego vidas humanas. No estamos comprando bicicletas, no estamos comprando kits alimentarios, estamos pidiendo una tecnología segura para poder cuidar la vida y salud de nuestros ciudadanos”, aseguró.

Lea más: Cae en Pedro Juan supuesto narco brasileño con tobillera electrónica

Agregó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó una subasta a la baja electrónica, así como también la posibilidad de que ganen dos empresas, para poder analizar cuál es la opción que mejor se adapta a la realidad paraguaya.